Tervetuloa tutustumaan Saamelaiskäräjien toimintaan Inariin Saamelaisten kansallispäivänä 6.2. – Ohjelmassa musiikkia, elokuvia, suopunginheittoa ja keskustelua saamelaispoliitikkojen kanssa

Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain helmikuun 6. päivä. Juhlallisuuksia vietetään perinteisesti eri puolilla Saamenmaata ja myös Saamenmaan ulkopuolella. Saamelaiskäräjien monipuoliseen toimintaan pääsee tänäkin vuonna tutustumaan Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa.

Päivän ohjelmatarjonnasta vastaavat Saamelaiskäräjien musiikkikeskus, lastenkulttuurikeskus Mánnu ja elokuvakeskus Skábma yhdessä Skábmagovat-elokuvafestivaalin kanssa. Saamelaiskäräjien yleinen toimisto, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto sekä saamen kielen toimisto esittäytyvät Sajoksessa. Saamelaiskäräjien uusi puheenjohtajisto on paikalla keskustelemassa. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Ohjelma Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa 6.2.2024:

Klo 9.45–10.30 Sajos, Silba ja Sisti

Alle kouluikäisten lasten ohjelma, inarinsaameksi Anna Morottaja,

pohjoissaameksi Petra Biret Magga-Vars | Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu

Klo 10.30–15.00, Sajos, aula

Tervetuloa tutustumaan Saamelaiskäräjien toimintaan! Saamelaiskäräjien yleinen toimisto, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto ja saamen kielen toimisto esittäytyvät.

Klo 10.45, Sajos, aula

Perinteistä joikua: Laura Tapiola | Musiikkikeskus

Klo 11.30–13.15, Sajos, auditorio Dolla

Elokuva: Je’vida | Inarin koululaisille, myös muut tervetulleita

Klo 13.30, Sajos, aula

Perinteistä joikua: Laura Tapiola | Musiikkikeskus

Klo 14.00–15.00 Sajos, piha-alue

Suopunginheittoa nuorille | Nuorisoneuvosto

Klo 14.00–15.30, Sajos, Solju. Tilaisuus striimataan.

Puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärven puhe

Visio: Saamenmaa 2050, keskustelemassa Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto, hallituksen jäsenet ja lautakuntien puheenjohtajat

Klo 18.00–19.40, Sajos, auditorio Dolla

Elokuva: Eallogierdu / The Tundra Within Me, liput 5 € | Skábmagovat-elokuvafestivaali, Elokuvakeskus Skábma

Saamelaisten kansallispäivä

Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain helmikuun 6. päivänä. Päivä on yksi saamelaisten liputuspäivistä, mutta lisäksi niin Suomen, Ruotsin kuin Norjankin viranomaiset suosittavat yleistä liputusta.

Saamelaisten kansallispäivä on vielä nuori juhlapäivä. Suomalaiseen almanakkaan se merkittiin vuonna 2004. Kansallispäivästä päätettiin kuitenkin jo vuonna 1992, ja juhlapäivän juuret juontavat yli sadan vuoden taakse, vuoteen 1917. Tuolloin Norjan Trondheimissa järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, jonka tarkoitus oli pohtia saamelaisten elinmahdollisuuksia ja ottaa kantaa saamelaisia koskeviin kysymyksiin. Käsitellyistä aiheista tärkeimpiä olivat liikkumiseen, maiden käyttöön, poronhoitoon ja koulunkäyntiin liittyvät kysymykset.

Lisätietoja:

Gabriela Satokangas

vs. viestintäsihteeri

044 741 5592

gabriela.satokangas@samediggi.fi

Linkit:

Tervehdyksiä saamen kielillä

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums