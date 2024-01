Čääli! – luovan kirjoittamisen oppikirja on julkaistu

Čääli! – luovan kirjoittamisen inarinsaamen oppikirja on tarkoitettu yläasteen ja lukion luovan kirjoittamisen oppikirjaksi ja avuksi kirjoittamiseen. Kirjassa on opetustekstejä ja harjoituksia, jotka auttavat kirjoittajaa löytämään kirjoitusaiheita, editoimaan omaa tekstiään ja tulemaan aina paremmaksi kirjoittajaksi. Kirjan on toteuttanut Iida Kerokoski.

Kirjaa voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta: