Saamelaisnuorten taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri On Air Inari keväällä 2024

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa 24.-25.4.2024. Tapahtumasta valitaan edustaja Nuori Kulttuuri On Air Inari-tapahtumaan, joka järjestetään 11.5.2024.

Saamelaiskäräjät järjestää vuoden 2024 saamelaisnuorten taidetapahtuman Inarissa, saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 24.-25.4.2024. Saamelaisnuorten taidetapahtumasta valitaan edustaja valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri-tapahtumaan, joka järjestetään osatapahtumina kuudella eri paikkakunnalla lauantaina 11.5.2024. Pohjoisin osatapahtuma Nuori Kulttuuri On Air Inari järjestetään saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa on valtakunnallista tapahtumaa mukaillen neljä teemaa: esittävinä taiteenlajeina ovat tanssi sekä saamelaiset perinteiset vokaalimusiikkilajit leudd, livđe ja luohti. Lisäksi teemoina ovat lyhytvideo saamelaisesta kulttuuriperinteestä sekä kuvataide aiheenaan kulttuuriympäristö. Jokaisessa teemassa on kolme ikäsarjaa: 6-8-vuotiaat, 9-12-vuotiaat sekä 13-20-vuotiaat. Taidetapahtuma on avoin teemoihin osallistuville peruskoulun ja toisen asteen saamen opetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2024 säännöt:

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voivat osallistua peruskoulun ja toisen asteen saamenopetuksessa olevat 6-20-vuotiaat lapset ja nuoret. Taidetapahtuman kielinä ovat koltan-, inarin- ja pohjoissaame. Taidetapahtumassa on neljä teemaa (kohdat 4-7). Lyhytvideo Lyhytvideon aiheena on saamelainen perinteinen tieto (árbevierru, árbediehtu).

Ohje: Oletko oppinut saamelaisia perinteisiä töitä tai taitoja? Monet työtavat elinkeinoissa, duodjissa, paikannimissä, joikaamisessa, uskomuksissa ja luonnossa liikkumisessa sisältävät saamelaista perinteistä tietoa. Esittele videon kautta saamelaista perinteistä tietoa ja omaa osallistumistasi perinteen oppijana tai siirtäjänä.

Videolla tulee esitellä saamelaista perinteiseen tietoon ja taitoihin liittyvä sisältöä. Se voi olla rajattu yhteen aiheeseen tai laajempaan kerrontaan aiheesta.

Videolla voi olla muita henkilöitä, kuin osallistuja itse.

Video kuvataan puhelimella tai tabletilla. Video voi olla pysty- tai vaakasuunnassa.

Videon pituus voi olla maksimissaan 3 minuuttia. Kuvataide Kuvataiteen aiheena on saamelainen kulttuurimaisema ja kulttuuriympäristö.

Ohje: Asutko kalavesien lähellä vai tunturi- alueella? Tiedätkö mistä paikka on saanut nimensä? Minkälaista on saamelainen maisema? Mitä saamelaiseen vuotuiskiertoon liittyviä töitä tietyissä paikoissa tehdään?

Kuva tehdään kuvataiteen keinoin. Kuvan toteutus voi olla maalaus (akryyli, öljy tai akvarelli), piirros (väriliidut, tussi tai hiili) tai sekatekniikka (eri tekniikoiden yhdistäminen)

Työhön ei käytetä tietokoneen ohjelmia.

Työn koko: A 3. Leuʹdd, livđe, luohti Luohti, livđe tai leuʹdd esitetään yksin tai ryhmässä.

Esitys voi koostua yhdestä tai useammasta joiusta, livđesta ja/tai leudd´sta.

Esityksessä voi halutessaan käyttää säestystä. Taustanauhan käyttö ei ole sallittu.

Esityksen kesto voi olla maksimissaan 5 minuuttia. Tanssi Tanssilaji on vapaa ja se voi olla soolo- tai ryhmäesitys. Tanssin aihe on vapaa.

Tanssi esitetään taustanauhan kanssa. Käytettävä taustanauha voi olla saamelaismusiikkia tai äänimaailma. Taustanauhana käytettävä äänite voi olla itse tehty tai jonkun toisen teos.

Esityksessä käytettävä taustanauha toimitetaan tapahtuman järjestäjälle ennakkoon.

Esityksen kesto voi olla maksimissaan 5 minuuttia. Kaikissa lajeissa on kolme ikäsarjaa: 6–8-vuotiaat

9–12-vuotiaat

13–20-vuotiaat Alle 13-vuotiaat voivat osallistua täysi-ikäisen ohjauksessa.

Nuori Kulttuuri On Air

Lisätietoja:

Bigga-Helena Magga, koulutussihteeri

bigga-helena.magga(at)samediggi.fi

010 839 3121