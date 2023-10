Pohjoissaamea pikkupakkasessa, inarinsaamea illan pimeydessä ja koltansaamea kaamoksen taittuessa – saamen kielten viikon avoimet oppitunnit tulevat jälleen 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää myös tänä vuonna kaikille avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla 43! Oppituntien teemana on 8 vuodenaikaa Saamenmaalla ja kaupungissa. Pohjoissaamen oppitunnilla ollaan syksyisissä tunnelmissa, inarinsaamen oppitunnilla katsellaan kaamosta ja koltansaamen oppitunnilla ollaankin jo paukkuvassa talvipakkasessa.

Oppituntien tarkoituksena on kasvattaa tietoutta saamen kielistä ja samalla saamelaisesta kulttuurista. Oppituntien kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat, mutta oppitunneille saavat osallistua kaikki saamen kielistä kiinnostuneet. Tunneille voi osallistua kukin oppija itsenäisesti tai koko luokka voi osallistua yhteiseltä laitteelta. Osallistua voi halutessaan vaikka kaikille tunneille.

Oppitunnit pidetään etäyhteyksin Microsoft Teamsissa. Tunteja on yhteensä kolme, yksi jokaisesta Suomessa puhutusta saamen kielestä: pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielestä.

Tiistai 24.10. kello 10–10.45

Pohjoissaamea pikkupakkasessa

Opettajina Máren-Elle Länsman ja Máret Ingá Länsman

Kohderyhmä: 0.-2. luokka

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Keskiviikko 25.10. kello 10–10.45

Inarinsaamea illan pimeydessä

Opettajina Ruska Haavisto ja Laura Ylinampa

Kohderyhmä: 3.-6. luokka

Liittymislinkki:Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Torstai 26.10. kello 10–10.45

Koltansaamea kaamoksen taittuessa

Opettajina Sirkka Sanila ja Kia Olin

Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tunneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella chatissa. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Oppitunteja ei tallenneta.

Tarkemmat ohjeet tunneille osallistumiseen täällä.

Yhteyshenkilöt:

Laura Ylinampa, vs. projektipäällikkö

laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi

040 525 4013

Anne Olli, projektikoordinaattori

anne.olli@samediggi.fi

040 687 5989

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia ja kehittää saamen kielten etäopetuksen pedagogiikkaa. Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäopetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa.

https://www.saamenetaopetus.com/

Lisätietoja saamen kielten viikosta:

Saamen kielten viikon 23.–29.10.2023 tarkoituksena on nostaa saamelaisten kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla.

Saamen kielten viikko on yhteishanke, jolla tuodaan esille saamen kieliä ja lisätään niiden tuntemusta koko yhteiskunnassa. Yksityisiä ja julkisia laitoksia, yrityksiä, organisaatioita ja muita toimijoita kutsutaan tuomaan esille saamen kieliä juuri tällä viikolla. Yhdessä otamme suuremman vastuun siitä, että saamen kielet kuuluvat ja näkyvät ja että niitä käytetään kaikilla yhteiskunnan aloilla.

www.giellavahkku.org