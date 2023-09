Saamen kielten etäopetushankkeen kuudes lukuvuosi käynnistyi – mukana jo 180 oppilasta

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen kuudennen lukuvuoden opetus alkoi maanantaina 21.8., ja saamen opetuksessa aloitti ennätykselliset noin 180 oppilasta ja opiskelijaa 118 eri koulusta ja yli 40 kunnasta ympäri Suomen. Oppilas- ja opiskelijamäärän kasvettua hankkeeseen on palkattu yhteensä seitsemän opettajaa, joista jo kolme työskentelee päätoimisina tuntiopettajina. Lukuvuonna 2023–2024 koltansaamea opettavat Sirkka Sanila ja Kia Olin, inarinsaamea Ruska Haavisto ja Henna Aikio ja pohjoissaamea Máren-Elle Länsman, Máret Ingá Länsman ja Laura Njunnas. Projektipäällikkö Hanna Helanderia sijaistaa Laura Ylinampa, ja uutena projektikoordinaattorina elokuun alussa aloitti Anne Olli.

– Vuosittain kasvava oppilasmäärä kertoo opetuksen tarpeellisuudesta Saamenmaan ulkopuolella. Toivottavasti opetus saadaan tulevaisuudessa vakinaistettua nykyisen hankemuotoisen toiminnan sijaan, kommentoi projektikoordinaattori Anne Olli.

Uusi kouluvuosi käynnistyi työntekijöiden ja opettajien koulutus- ja suunnittelupäivillä Inarissa 8.–9. elokuuta. Kuvassa vasemmalta Laura Ylinampa, Sirkka Sanila, Kia Olin, Máret Ingá Länsman, Anne Olli, Ruska Haavisto ja Máren-Elle Länsman. Kuva: Saamelaiskäräjät / Anne Kirste Aikio

Saamen kielten etäopetushanke tarjoaa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville oppilaille mahdollisuuden opiskella pohjoissaamea, inarinsaamea tai koltansaamea kahden viikkotunnin verran.

– Pidän hanketta todella tärkeänä ja monesti ainoana mahdollisuutena oppilaille ja opiskelijoille opiskella omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä tutustua ja olla yhteydessä muihin ikäisiinsä saamelaisnuoriin ympäri Suomen. Itse pidän etäopetuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Minusta on mukavaa kuulla kuulumisia eri paikkakunnilta. Lapset ja nuoret ovat käteviä käyttämään etäopiskeluvälineitä, joten opiskelu on siksikin sujuvaa, kertoo hankkeessa toista vuotta koltansaamea opettava Kia Olin.

Saamen kielten etäopetushankkeessa opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Siksi myös opettajien määrää on lisätty. Yksi hankkeen uusista opettajista on Ruska Haavisto.

– Alussa jännitti aika paljonkin, että miten opetus lähtee käyntiin ja en osannut yhtään arvella, mitä mieltä tulen opettamisesta itse olemaan. Etäopetuksesta minulla oli kokemusta lähinnä oppilaan näkökulmasta, ja on toisaalta ollut kiinnostavaa päästä toisenlaiseen asemaan, kommentoi inarinsaamea opettava Haavisto lukuvuoden aloitusta.

– Opettaminen etänä on ollut mielestäni ihan mukavaa, tykkään tehdä töitä kotoa. Opin tässä jatkuvasti parempia ja toimivampia keinoja opettaa eri asioita, mikä itsessään on palkitsevaa. Oppitunneilla on ollut hauska ja rento tunnelma, ja on ollut kiva seurata ja oppia itsekin uusia keinoja opettamisessa. Etäopetuksessa käytettävät keinot ovat hieman erilaisia, kuin tavallisessa luokkaopetuksessa, ja tekniikka tietysti ajoittain tarjoaa haasteita. On kuitenkin ollut ihanaa nähdä, miten motivoituneita oppilaat ovat oppimaan saamea ja samalla tutustuvat toisiinsa, jatkaa Haavisto.

Saamen kielten etäopetushanke alkoi vuonna 2018, ja vuonna 2020 se palkittiin Opetushallituksen Cygnaeus-palkinnolla. Palkinnon saamisen kriteereinä olivat osallisuus, saavutettavuus ja inkluusio sekä rohkeus käyttää uusia opetusmenetelmiä. Hanke on saanut jatkorahoituksen lukuvuodelle 2023–2024. Hankkeen rahoittaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, on kuitenkin sitoutunut kolmen vuoden hankeaikaan eli vuoteen 2026 asti.

Lisätietoja:

Laura Ylinampa, vs. hankepäällikkö

Utsjoen kunta

laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi

040 701 2094

Anne Olli, hankekoordinaattori

Saamelaiskäräjät

anne.olli@samediggi.fi

040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/