Uudet alkuopetuksen inarinsaamenkieliset oikeinkirjoitusjulisteet on julkaistu

Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet ovat nyt ilmestyneet digitaalisessa muodossa. Julisteet ovat myös tulostettavissa.

Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet vahvistavat oppilaan inarinsaamenkielen oikeinkirjoitusta ja julisteita voidaan käyttää luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Tämä lisämateriaali on suunniteltu äidinkielen alkuopetukseen, mutta julistesarja voi olla hyödyllinen muidenkin luokkatasojen opetuksessa. Julisteet kertaavat oikeinkirjoituksen perusasioita. Julistesarjassa on yhteensä kaksitoista (12) julistetta. Opettaja voi tulostaa julisteet luokkaansa. Julistesarja sisältää lyhyen opettajanoppaan ja ideoita siitä, miten sitä voidaan käyttää opetuksen tukena.

Julisteet on alunperin julkaistu pohjoissaamenkielisenä Riektačállinplakáhtat (2020), josta ne on käännetty sovittaen inarinsaamen kieleen sopiviksi. Pohjoissaamenkieliset julisteet on suunnitellut opettaja Aura Pieski, ne on kuvittanut Nora Bäck ja Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto julkaisee julistesarjan. Sovitetun käännöksen inarinsaamen kieleen on tehnyt Miina Seurujärvi.

Tämä oppimateriaali soveltuu hyvin myös etäopetukseen. Tätä oppimateriaalia voi tilata Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistosta.

Lisätietoja:

Miina Seurujärvi

Oppimateriaalisuunnittelija, inarinsaamenkielinen oppimateriaali

miina.seurujarvi@samediggi.fi