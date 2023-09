Uusi koltansaamen kielen kevään työkirja on julkaistu

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 2. luokan työkirjan.

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj on koltansaamen perusopetuksen toisen luokan vieraan kielen opetuksen kevätlukukauden työkirja.

Työkirja on koltansaamen kulttuuriin sovellettu ja käännetty pohjoissaamen kielen GEA-sarjan 2 kevään työkirjasta. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt Oona Länsman ja kuvituksen Nora Bäck. Koltansaamen kielelle työkirjan on kääntänyt ja soveltanut Raija Lehtola, taiton on tehnyt Ester Berelowitsch.

Kirjan voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta: