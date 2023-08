Uusi koltansaamenkielinen alkuopetuksen oppimateriaalipaketti ilmestyi

Algg (Alku) -digimateriaali ja Ǩeeʹrjet bukvaid! (Kirjoita kirjaimia!) -vihko ilmestyivät.

1) Algg (Alku) on digimateriaalipaketti alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta varten. Materiaalipaketti voi myös olla hyödyllinen eri luokkien opetuksessa, kuten koltansaame vieraana kielenä opetuksessa. Paketti täydentyy edelleen. Nyt julkaistaan kaksi osaa, jotka ovat tulostettavia julisteita:

Alfabeʹttplakaatt (Aakkostaulut). Julisteet on suunnitellut ja kuvittanut Esther Berelowitsch. Taitosta ovat vastanneet Anni Näkkäläjärvi ja Esther Berelowitsch. Työryhmään kuuluvat Raija Lehtola, Sirkka Sanila ja Maria Porsanger.

Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt (Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet). Julisteet kertaavat oikeinkirjoituksen perusasioita, jotka ovat joskus vaikeita joillekin oppilaille koko alakoulun ajan. Julisteet on tarkoitettu erityisesti alakoulun alkuopetuksen (1.–3. lk.) äidinkielen opetukseen, mutta ne voivat olla hyödyllisiä myös muiden luokkien opetuksessa. Julisteista on valmistettu kaksi versiota, tavutettu ja ilman tavuja. Alggmättʼtõõzz vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtemplakaatt on sovitettu käännös Aura Pieskin kirjoittamasta pohjoissaamenkielisestä materiaalista Riektačállinplakáhtat (2020), josta vastaa Esther Berelowitsch. Julisteet on kuvittanut Nora Bäck, Työryhmään kuuluvat Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio ja Maria Porsanger.

2) Ǩeeʹrjet bukvaid! (Kirjoita kirjaimia!) on harjoitusvihko koltansaamen mallikirjainten harjoitteluun. Ǩeeʹrjet bukvaid! perustuu inarinsaamen Puustavhárjuttâsvihko (2016) ja pohjoissaamen Čále bustávaid! (2021). Vihon on suunnitellut Esther Berelowitsch ja kuvittanut Nora Bäck. Taitosta ovat vastanneet Anni Näkkäläjärvi ja Esther Berelowitsch. Työryhmään kuuluvat Raija Lehtola, Tiina Sanila-Aikio ja Maria Porsanger.



Lisää koltansaamen alkuopetuksen oppimateriaalia on työn alla.

Kaikille avoimet linkit Algg -oppimateriaaliin: tästä

-oppimateriaaliin: tästä Linkki Ǩeeʹrjet bukvaid! -vihkoon nettikaupassa: tästä

Materiaalit julkaisi Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto.

Lisätietoja:

Raija Lehtola

Koltansaamenkielinen oppimateriaalin suunnittelija

raija.lehtola@samediggi.fi

Esther Berelowitsch

Koltansaamenkielinen oppimateriaalin projektityöntekijä

esther.berelowitsch@samediggi.fi