Vállje sámegiela! 8 -oppikirja ilmestynyt

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uutta oppimateriaalia, Vállje sámegiela! 8 čakča- oppikirjan. Kirja on 8. luokan B2-kielen syyslukukauden oppikirja ja uuden kirjasarjan ensimmäinen osa. Kirjan tekijä on Risten Mustonen ja kuvittaja on Miriam Kaartinen. Kirjasarja perustuu saamen kielen lehtori Helmi Länsmanin alkuperäisideaan.

Teos sisältää monipuolisia harjoituksia, kuten keskustelu-, ryhmätyö- ja käännösharjoituksia. Syksyn aikana opiskelija harjoittelee muun muassa ääntämisen perusteita, fraaseja, lukuja, peruskielioppia ja -sanastoa, kysymyksiin vastaamista, lyhyiden kirjoitelmien kirjoittamista sekä itsestään ja arjestaan kertomista.

Oppikirjaan kuuluva harjoituskirja ilmestyy myöhemmin.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta:

