Saamelaiskäräjät toivottaa hyvää Sápmi Pridea!

Sápmi Pridea vietetään tänä vuonna Hetassa 11.–13.8. Saamelaiskäräjiä tapahtumassa edustaa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio. Kulkue lähtee Hetan koululta lauantaina klo 12.

Sápmi Pride järjestetään vuosittain eri puolella Saamenmaata. Varsinaisen kulkueen lisäksi ohjelmassa on monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille.

– Viikonlopun aikana on luvassa esimerkiksi kylttityöpaja, keskustelupaneeleja sekä perheystävällinen iltajuhla aikuisten iltajuhlan lisäksi. Myös psykososiaalisen tuen yksikkö Uvja on mukana tapahtumassa, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Yhdenvertaisuus tärkeä arvo Saamelaiskäräjillä

Saamelainen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on nostettu Saamelaiskäräjien toiminnan arvoksi myös vaalikauden 2020–2023 toimintaohjelmassa.

– On hienoa, että nämä meille tärkeät arvot näkyvät toiminnassamme myös ulospäin. Erityisesti on tärkeää, että kaikki yhteisössä kokevat itsensä hyväksytyksi juuri sellaisina kuin he ovat, sanoo II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto julkaisee nettisivuillaan Sápmi Priden kunniaksi jutun Sápmi Pride: yhdessä ihmisoikeuksien puolesta. Siitä löytyy tietoa Sápmi Pridesta sekä Anne Ollin haastattelu.

Lisätietoja Sápmi Priden virallisilla sivuilla.

Lisätietoja:

Leo Aikio

II varapuheenjohtaja

040 621 6505

leo.aikio(a)samediggi.fi

Anni-Sofia Niittyvuopio

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja

040 708 2072

anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi