Saamelaiskäräjät osallistui Venetsian arkkitehtuuribiennaalin avajaisiin helatorstaina 18.5. Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa on mukana saamelainen arkkitehti ja taiteilija Joar Nango Tromssasta, Norjan puolen Saamenmaasta. Nangon Girjegumpi-projektista pääsee nauttimaan marraskuuhun asti Pohjoismaiden paviljongissa Venetsiassa.

Kuva: Norjan Saamelaiskäräjien täysistunnon puheenjohtaja Tom Sottinen (vas.), Saamelaisneuvoston puheenjohtaja Áslat Holmberg, arkkitehti ja taiteilija Joar Nango, ja Suomen Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi Girjegumpissa Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa 2023. Kuva: James Taylor-Foster.

Joar Nango on kerännyt yli viidentoista vuoden ajan kirjastoa liittyen alkuperäiskansojen arkkitehtuuriin, designiin, alkuperäiskansojen perinteiseen tietoon, aktivismiin ja dekolonisointiin. Kokoelmassa on nyt yli 500 julkaisua.

Girjegumpi tulee pohjoissaamenkielen sanoista ‘girji’ eli kirja ja ‘gumpi’ eli pieni moottorikelkan perässä vedettävä vaunu, jota poromiehet käyttävät työssään. Sanaleikki viittaa kirjastoon ja arkistoon sekä rakenteeseen, jossa kirjastoa ja arkistoa säilytetään.

Girjegumpin ympärille on rakentunut kokonainen alkuperäiskansatietokeskus, jossa on saamelaista taidetta ja duodjia (perinteistä käsityötä), materiaaleja, design-yksityiskohtia, minielokuvateatteri sekä erilaisia tiloja lukemiseen ja kokoontumiseen.

–Girjegumpi on ajankohtainen keskustelunavaus alkuperäiskansojen ja saamelaisesta arkkitehtuurista. Tämä on näkökulma, joka puuttuu keskustelusta ainakin täällä Suomen puolella. Samalla Girjegumpi on kannanotto alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta ympäri maailmaa. Girjegumpi tuo näkyväksi sen, että rakennetun ympäristön leviäminen aina vaan laajemmalle ei yleensä ota huomioon alkuperäiskansojen elämänmuotoja ja ajattelutapaa, sanoo Suomen Saamelaiskäräjien kultturilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, joka edusti Suomen Saamelaiskäräjiä biennaalin avajaisissa.

Ennen Venetsian biennaalia Girjegumpi on kiertänyt ympäri maailmaa vuodesta 2018 lähtien. Yksi versio siitä on ollut nähtävillä nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä. Kun Girjegumpi ei kierrä, niin sen koti on Saamen taidekeskuksessa (Sámi Dáiddaguovddáš) Karasjoella, Norjan puolella.

Venetsian arkkitehtuuribiennaallin pystytetty Girjegumpi on laaja yhteistyöprojekti. Siinä ovat mukana muun muassa seuraavat taiteilijat, arkkitehdit, tutkijat ja muut tahot: Havard Arnhoff, Ken Are Bongo, Petter Bratland, Stefano Crosera + Margherita Pasqualato (Cantiere Daniele Manin), Mathias Danbolt, Ole-Henrik Einejord, Astrid Fadnes, Jenni Hakovirta, Eirin Hammari, Elin Haugdal, Petri Henriksson, Tone Huse, Robert Julian Hvistendahl, Iver Jaks + Jon Ole Andersen, Anne Kare Kemi, Annik Kristiansen Hagen, maka design, Grete Johanna Minde, Karen Inger Anne Nango, Nils John Nango, Anne Henriette Nilut, Ole Thomas Nilut, Raisa Porsanger, Tobias Aputsiaq Prytz, Anders Rimpi, Katrine Rugeldal, Wimme Saari, Saamen arkkitehtyyrisanakirjaryhmä, Arne-Terje Sather, Katarina Spik Skum, Mary Ailonieida Somban Mari, Četil Somby, Anders Sunna, Anna-Stina Svakko, Eystein Talleraas, Petter Tjikkom, Magnus Antaris Tuolja, Ájtte-museo, Arctic Arts Festival – Festspillene i Nord-Norge -festivaali, Sámi Dáiddaguovddaš (SDG) eli saamelainen taidekeskus, RDM – Sámiid Vuorka-Davvirat -museo ja UiT – Norjan arktinen yliopisto.

Pohjoismaiden paviljongin omistavat yhdessä Ruotsi, Suomi ja Norja. Tällä kertaa päävastuu pohjoismaisen näyttelyn järjestämisestä on ArkDesillä eli Ruotsin arkkitehtuuri- ja designkeskuksella. Kuraattoreina toimivat Carlos Minguez Carrasco ja James Taylor-Foster, ja projektipäällikkönä Luba Kuzovnikova. Kahdeksastoista kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely La Biennale di Venezia on auki 20.5.–26.11.2023 Venetsiassa, Italiassa.

Lisätietoja:

Pirita Näkkäläjärvi

Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja

040 3577 006

pirita.nakkalajarvi@gmail.com