Uusi äidinkielen tekstikokoelma Loga fal! julkaistu

Uusi äidinkielen tekstikokoelma Loga fal! (su. Lue vaan!) on julkaistu Saamelaiskäräjien digimateriaalialustalla. Loga fal! on suunnattu pohjoissaamen äidinkielisten opetukseen perusopetuksessa. Opettaja voi itse valita, miten käyttää tekstejä opetuksessaan.

Tekstikokoelman sisältö:

Novelli Ráhkis báiki ja sanaselitykset

Novelli Geađgevárjeakkis ja sanaselitykset

Runokokoelma Gákkesčiekčit ja sanaselitykset

Novellit Ráhkis báiki ja Geađgevárjeakkis on kirjoittanut Veikko Holmberg, kuvat novelleihin on piirtänyt Eveliina Kytömaa. Gákkesčiekčit-runokokoelma sisältää osan Pekka Lukkarin kirjoittamista runoista teoksessa Kaggesčiekčik. Runot on koonnut ja muuttanut nykyortografiaan Veikko Holmberg. Työryhmässä ovat olleet mukana Marita Aikio ja Arla Magga, tekstikokoelman digitaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut Unni Länsman.

Tekstikokoelma täydentyy myöhemmin.

Lisätietoja:

Marita Aikio, oppimateriaalisuunnittelija

marita.aikio(at)samediggi.fi

040 662 9018

Tuuli Paadar, vs. oppimateriaalisihteeri

tuuli.paadar(at)samediggi.fi

040 353 3625