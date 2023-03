Saamelaisnuorten taidetapahtuman säännöt 2023

Vuoden 2023 saamelaisnuorten taidetapahtuman säännöt ovat nyt valmiit. Aiemmin alkuvuodesta taidetapahtuman ikärajaa oli ilmoitettu nostettavan. Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kuitenkin kokouksessaan 17.3.2023 ohjeistaa Saamelaisnuorten taidetapahtumaa muuttamaan tapahtuman ikärajoja niin, että tapahtuma olisi ikärajaton. Tämä ohjeistus perustuu saamelaiskäräjien hallituksen myöntämään lisärahoitukseen, josta se päätti kokouksessaan 10.2.2023. Tämä uusi ikärajalinjaus on sisällytetty taidetapahtuman sääntöihin niin, että 6-9-vuotiaille on oma sarjansa. Lisäksi 13-20-vuotiaat on yhdistetty omaksi yhdeksi sarjakseen. Viimeksi mainittu muutos on linjassa valtakunnallisen Nuori Kulttuuri-tapahtuman kanssa, jossa kyseiset ikäryhmät kuuluvat samaan sarjaan.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2023 säännöt:

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voivat osallistua kaikki saamenkieliset ja saamenkielisessä tai saamen kielen opetuksessa olevat tai olleet lapset ja nuoret. Taidetapahtuman pääteema on esittävät taiteet, jollaista voi olla esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi, stand up ja lavarunous. Esitysten tulee olla saamenkielisiä (inarin-, koltan- tai pohjoissaame) Tapahtumassa voi esittää muiden tuottamia teoksia. Lavaesityksen maksimipituudet ovat: Musiikki, tanssi, lavarunous, stand up ja muut vastaavat esitykset: max 5 minuuttia

Teatteri ja vastaavat juonelliset esitykset: max 15 min Lavaesitykset arvostellaan omissa ikäsarjoissaan. Ikäsarjat ovat: 6–9-vuotiaat

9–12-vuotiaat

13–20-vuotiaat Alle 13-vuotiaat voivat osallistua täysi-ikäisen ohjauksessa Lavaesitykset teknisine toiveineen on ilmoitettava saamelaiskäräjille 12.4.2023 mennessä Taidetapahtuman toinen teema on saamelainen käsityö Saamelaisen käsityön ikäsarjat ovat 6–12-vuotiaat

13–20-vuotiaat Molemmista saamelaisen käsityön sarjoista palkitaan vähintään yksi työ. Käsityö-sarjaan lähetettävät käsityöt on toimitettava saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen viimeistään 26.4.2023. Käsityö-sarjaan saapuneet käsityöt laitetaan näytteille taidetapahtuman ajaksi erilliseen näyttelytilaan, jossa yleisö voi käydä niitä katsomassa Tehdystä käsityöstä otetaan etukäteen 1–2 valokuvaa. Valokuva(t) toimitetaan Saamelaiskäräjille 19.4.2023 mennessä osoitteeseen sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi Käsityöstä otetun valokuvan yhteydessä on oltava tekijän nimi, ikä, paikkakunta, käytetty materiaali sekä lyhyt kuvaus siitä, mistä työ on saanut inspiraationsa tai mitä haluaa käsityöllään ilmentää.

Ilmoittautuminen taidetapahtuman lavaesityksiin, käsityöosioon ja pajoihin avautuu viikolla 13. Ilmoittautumislomake kuljetuksia ja majoituksia varten lähetetään saamelaisalueen kuntien kouluille 24.3.2023. Muut voivat tiedustella lomaketta osoitteesta sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi