Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi

Saamelaisnuorten taidetapahtumaan voi ilmoittautua 24.–31.3.2023 välisenä aikana Webropol -ohjelman kautta. Ilmoittautumislomake kuljetuksia ja majoituksia varten lähetetään saamelaisalueen kuntien kouluille 24.3.2023. Muut voivat tiedustella lomaketta osoitteesta sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Ilmoittautuminen taidetapahtuman lavaesityksiin, käsityöosioon ja pajoihin avautuu viikolla 13.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 26.–27.4.2023 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Tapahtuman lajeina ovat tänä vuonna esittävät taiteet, jollaista ovat esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi, stand up ja lavarunous. Toisena teemana on saamelainen käsityö (duodji, tyeji, ǩiõtt-tuejj) – saamelaisnuorten tekemät työt tulevat olemaan esillä tapahtuman aikana Sajoksessa. Esittävän taiteen ja saamelaisen käsityön tuotokset arvostellaan erikseen omissa ikäsarjoissaan.

Tapahtuma alkaa keskiviikkona 26.4. työpajoilla ja esiintyjien sound checkeillä. Tarjolla on Siidan sarvilakki-työpaja ja toiminnallinen näyttelykierros. Siidan työpajat on tarkoitettu 7-vuotiaasta ylöspäin. Lisäksi Sajoksessa saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu ja nuorisoneuvosto tarjoavat yhteisöllisen ympäristöaiheisen taidetyöpajan. Mánnun ja nuorisoneuvoston taidetyöpaja on 5. luokasta ylöspäin. Keskiviikkoiltaan on alustavasti suunniteltu discoa Inarissa, mutta tämä asia varmistuu myöhemmin.

Torstaina 27.4. aamu alkaa viimeisillä sound checkeillä. Itse tapahtuma on alustavasti kello 10–12.30, sen jälkeen ruokailu, palkintojen jako ja konsertti, jonka jälkeen kotiinlähtö kello 15.00. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua käsityöosioon tulleisiin töihin erillisessä näyttelytilassa.

Saamelaiskäräjät kustantaa osallistujien matkat ja tarvittaessa majoituksen.

Alustava ohjelma:

Keskiviikko 26.4.

13 Sound check ohjelman mukaan, Sajos

13-17 Ruokailut porrastetusti

13–18 Työpajat ja näyttelykierrokset porrastetusti, Siida

15–18.30 Työpajat porrastetusti, Sajos

18–21 Alustava varaus disco, Inari

Torstai 27.4.

8–9 Aamupala

8–10 Sound check ohjelman mukaan, Sajos

10–12.30 Taidetapahtuma

12.30–14.00 Ruokailu, raati kokoontuu

14.00 Palkintojen jako ja konsertti

15.00 Kotiinlähtö

Lisätietoja:

Miia Ruokojärvi

miia.ruokojarvi(a)samediggi.fi

010 839 3169|+358 (0) 403521549