Kulttuuripalkintojen jakotilaisuudet 25.3. Hetassa ja 31.3. Inarissa

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi vuoden 2023 kulttuuripalkinnon Anja Kaarretille, Marja-Liisa Laitille ja Marja Näkkälälle. Kulttuuripalkinto myönnetään hakemuksetta ja sen tavoitteena on palkita kulttuurin tekijä tai taiteilija tunnustuksena merkittävästä työstä saamelaisen kulttuurielämän hyväksi.

Marja Näkkälän kulttuuripalkinnon jakotilaisuus pidetään lauantaina 25. maaliskuuta 2023 klo 13–15 Tunturi-lapin luontokeskus Hetassa.

Marja Näkkälä (1952) on kotoisin poronpaimentolaisperheestä Näkkälän kylästä, Enontekiöltä. Nykyään hän on eläkkeellä. Duodji eli saamelainen käsityö on Marjan elämäntapa, joka näkyy hänen arvoissaan ja elämänmuodossaan. Hän käsittelee porosta saamiaan materiaaleja käsitöissään. Pääosin Marja käyttää pehmeitä materiaaleja. Marja ompelee sekä miesten että naisten saamenpukuja (gákti) ja hän on myös erittäin taitava kutoja. Hänen värikkäät saamen villahuivinsa ovat kauniita ja taitavasti tehtyjä. Hän on myös taitava paulojen tekijä.

Anja Kaarretin ja Marja-Liisa Laitin kulttuuripalkinnon jakotilaisuus pidetään perjantaina 31. maaliskuuta 2023 klo 17–19 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.

Anja Kaarret (1960) on kotoisin Inarin Partakosta ja on tehnyt elämäntyönsä inarinsaamenkielisenä toimittajana. Hän on työskennellyt toimittajana Ylen saamenkielisessä toimituksessa vuodesta 1985 alkaen, eli yli 35 vuotta. Anja on toimittanut muun muassa Anarâš saavah -päivittäisohjelmaa sekä inarinsaamenkielisiä lastenohjelmia, tv-uutisia, nettiuutisia ja sosiaalisen median materiaaleja. Hän on toimittaja, joka kehittää jatkuvasti omia sisältöjään, eikä koskaan sano ei uusille ideoille.

Marja-Liisa Laiti (1952) onkotoisin käsityöläisperheestä Inarijoen Mihkku -paikasta, Utsjoelta. Hän jäi eläkkeelle Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta ja on tehnyt elämäntyönsä duodjin- eli saamenkäsityön parissa opettajana. Marja-Liisa oppi jo lapsena tekemään vanhempien ja sukulaisten opastuksella monipuolisesti eri materiaaleista käsitöitä. Hän on myös ahkera kalastaja Inarijoella tai oikeastaan silloin, kun sai vielä kalastaa.

Ohjelmassa mm. musiikkia, vapaa pääsy.

