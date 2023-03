KUTSU MII OVTTAS -VERKOSTON TAPAAMISEEN 20.-21.4.2023 INARIIN

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran 20.-21.4.2023 Inarissa. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Verkostotapaamiset järjestetään yleensä Teams-kokouksena, mutta poikkeuksena kerran vuodessa fyysisenä tapaamisena. Tällä kertaa tapaaminen järjestetään Inarissa. Toivotamme uudet ja vanhat jäsenet tervetulleiksi tapaamiseen. Tarkempi ohjelma julkaistaan pian.

Jos olet aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, mutta et ole saanut kutsua tapaamiseen, voit ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli et ole aiemmin osallistunut verkoston toimintaan, olet tervetullut mukaan ja voit ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta 13.4.2023 mennessä.

https://link.webropolsurveys.com/S/D042134B1AEA4962

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio

kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Marko Marjomaa

kieliasiainsihteeri, Saamelaiskäräjät

marko.marjomaa@samediggi.fi