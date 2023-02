Etyjin vähemmistövaltuutettu vierailee Inarissa 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin vähemmistövaltuutettu Kairat Abdrakhmanov vierailee Inarissa 15.-16.2.2023. Vähemmistövaltuutettu tapaa vierailun aikana Saamelaiskäräjien edustajia, totuus- ja sovintokomission edustajia, kolttien kyläkokouksen edustajia, saamelaisjärjestöjä sekä saamelaisten kotiseutualueen kuntien edustajia.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. Kuva: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät.

– On hienoa, että Etyj osoittaa mielenkiintoa saamelaisasioita kohtaan etenkin, kun saamelaiskäräjälaki ja sen aiheuttama yleinen tilanne on vierailun perustana. Etyjillä on tärkeä rooli kansallisten vähemmistöjen oikeuksien suojaamisessa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Lisäksi vähemmistövaltuutettu tutustuu vierailun aikana elinkeinoasioihin ja vierailee Yle Sápmin toimituksessa sekä inarinsaamenkielisessä kielipesässä.

Etyjin vähemmistövaltuutettu pyrkii ehkäisemään ja lievittämään jännitteitä, jotka liittyvät kansallisiin vähemmistöihin Etyjin alueella. Työssä korostuu hiljainen diplomatia ja eri osapuolten välisen yhteistyön tukeminen.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso

Puheenjohtaja

040 687 3394

tuomas.juuso@samediggi.fi

Inka-Saara Arttijeff

kansainvälisten asioiden sihteeri

010 839 3198 / 050 574 7629

inka-saara.arttijeff@samediggi.fi