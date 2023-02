Muu suuhâ, muu sokkân, mu sohka, minun sukuni – virtuaaliset oppitunnit saamelaisten kansallispäivän kunniaksi 7.–9.2.2023

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke juhlistaa 6.2. vietettävää saamelaisten kansallispäivää ja järjestää virtuaaliset oppitunnit 7.–9.2.2023. Oppitunteja on yhteensä kolme, ja niiden aiheena on suku. Oppitunneilla selviää, miten suku ilmenee saamelaisessa perinnemusiikissa, saamenkielisessä sanastossa ja saamenpuvussa.

Oppitunnit on suunnattu eri luokka-asteille, mutta oppitunneille ovat tervetulleita kaikki saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista kiinnostuneet. Tunneille voi osallistua kukin oppija itsenäisesti tai koko luokka yhdessä samaan tuokioon yhteiseltä laitteelta. Opetus on pääasiassa saameksi (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kieli), tukikielenä on suomi. Tunnit sopivat siis myös saamen kielen oppijoille.

Tunteja pääsee seuraamaan suorana liittymislinkkejä klikkaamalla tai katsomalla oppituntien tallenteet. Tuntien seuraaminen on maksutonta eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tunneilla on myös mahdollisuus kysyä ja keskustella chatissa. Tallenteiden katseluaika on 10.–24.2. osoitteessa https://www.saamenetaopetus.com/tapahtumat-ja-tallenteet.

Aikataulu:

tiistai 7.2. klo 10.00–10.45

Suku ja leu’ddit koltansaameksi

Luokille 3–6

Opettajana Hanna-Maaria Kiprianoff

Liittymislinkki

keskiviikko 8.2. klo 10.00–10.45

Suku ja sanasto inarinsaameksi

Luokille 0–2

Opettajana Heli Aikio

Liittymislinkki

torstai 9.2. klo 10.00–10.45

Suku ja saamenpuku pohjoissaameksi

Yläkoululaiset ja toinen aste

Opettajana Anne Olli

Liittymislinkki

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lisätietoja:

Hanna Helander, hankepäällikkö

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori

arla.magga@samediggi.fi

040 687 5989

Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain helmikuun 6. päivänä. Juhlallisuuksia järjestetään silloin perinteisesti eri puolilla Saamenmaata ja nykyisin myös Saamenmaan ulkopuolella.

Voit osallistua saamelaisten kansallispäivään myös seuraavin tavoin: