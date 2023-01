Uusi inarinsaamenkielinen oppikirja on julkaistu

Kuva: Heli Aikio

Virkkuuvääri 5 -kirja on julkaistu. Kirja on tarkoitettu 5.lk äidinkielen- ja kirjallisuuden opetukseen. Kirjassa on uusi Petter Morottajan kirjoittama jatkotarina, jossa nyt viidesluokkalaiset Täiđee, Kuávsui ja Čiiŋâs ratkaisevat uuden mysteerin samalla kun yrittävät voittaa aarrekisan. Kirjan pohjana on Otavan Uusi Kipinä 5 -kirja, jonka on inarinsaameksi kääntänyt ja sovittanut Emilia Nieminen.

Samalla julkaistiin myös koltansaamenkielinen Virkkâdvääʹrr 3.

Kirja on saatavilla Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: Virkkuuvääri 5 eenikielâ já kirjálâšvuotâ