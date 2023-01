Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 26.-27.4.2023

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa, Sajoksessa 26.-27.4.2023. Teemana on tänä vuonna esittävät taiteet ja erityisteemana saamelainen käsityö.

Saamelaiskäräjät järjestää saamelaisnuorten taidetapahtuman Inarissa, saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 26.-27.4.2023. Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri-tapahtuma on uudistunut ja se järjestetään tänä vuonna monitaidefestivaalina Kuopiossa 25.-27.5.2023. Valtakunnallista tapahtumaa mukaillen saamelaisnuorten taidetapahtuman teema on tänä vuonna esittävät taiteet, jollaista voi olla esimerkiksi musiikki, teatteri, tanssi, stand up ja lavarunous. Toisena teemana saamelaisnuorten taidetapahtumassa on tänä vuonna saamelainen käsityö (duodji, tyeji, ǩiõtt-tuejj) – saamelaisnuorten tekemät työt tulevat olemaan esillä taidetapahtuman aikana.

Nousseiden järjestelykustannusten ja Sajoksen rajallisen tilakapasiteetin vuoksi saamelaisnuorten taidetapahtuman ikärajaa on tänä vuonna nostettu niin, että taidetapahtumaan voivat osallistua 9-20-vuotiaat nuoret. Sarjat ovat: 9-12–vuotiaat, 13-16–vuotiaat sekä 16-20–vuotiaat.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman lisäksi saamelaiskäräjät kannustaa 13-29-vuotiaita saamelaisnuoria hakemaan maaliskuussa avautuvalle virtuaaliselle Nuori Kulttuuri Digistagelle, jonne tulleista esityksistä osa valitaan Kuopion festivaaliin. Digistagen säännöt on luettavissa Nuori Kulttuurin kotisivuilta.

Kuva: Taidetapahtuma 2019. Ville-Riiko Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Lisätietoja:

Heli Aikio

vs. oppimateriaalisuunnittelija

heli.aikio[at]samediggi.fi

+358 (0)10 839 3107