Gollegiella-kielipalkinto Ole Henrik Maggalle

Pohjoismainen saamen kielipalkinto Gollegiella on myönnetty vuonna 2022 emeritusprofessori Ole Henrik Maggalle. Hän on koko elämänsä ajan tehnyt merkittävää työtä saamen kielten edistämiseksi, kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. Hän on elämäntyöllään osoittanut saamelaisille ja ulkomaailmalle, että saame on tärkeä ja elävä kieli.

Ruotsi toimi isäntämaana tänä vuonna, kun joka toinen vuosi jaettava Gollegiella-kielipalkinto jaettiin kymmenennen kerran. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Tukholmassa 18.1.2023 pidetyssä ministerien ja Saamelaiskäräjien puheenjohtajien kokouksen yhteydessä.

– Saamen kielten säilyttäminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää. Ole Henrik Magga on ollut pitkään suurena esikuvana saamen kielen käytössä, ja siksi olen ylpeä voidessani luovuttaa Gollegiella-kielipalkinnon tänään Ole Henrikille, toteaa kulttuuriministeri Parisa Liljestrand.

– Olen erittäin iloinen voidessani onnitella Ole Henrik Maggaa Gollegiella-palkinnosta 2022. Hänen koko elämäntyönsä osoittaa, että hän ansaitsee sekä tunnustuksen että palkinnon, sanoo Saamelaiskäräjien hallituksen puheenjohtaja Håkan Jonsson.

Ole Henrik Magga on syntynyt vuonna 1947 Kautokeinossa Pohjois-Norjassa. Ole Henrik Magga on vuosikymmeniä työskennellyt kielten kehittämiseksi, muun muassa eri akateemisten opintojen, tutkimuksen ja oppimateriaalien kehittämisen sekä opetuksen kautta. Magga on kehittänyt nykyisen pohjoissaamen kirjoitusjärjestelmän, kirjoittanut eteläsaamen kieliopin yhdessä Lajla Mattsson Maggan kanssa ja osallistunut sekä uumajan- että piitimensaamen kirjoitusjärjestelmien kehittämiseen.

Magga on myös osallistunut alkuperäiskansojen instituutioiden perustamiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla mm. toimimalla YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin ensimmäisenä puheenjohtajana ja oli perustamassa Norjan Saamelaiskäräjiä, ja jonka ensimmäisenä puheenjohtajana Ole Henrik Magga toimi.

