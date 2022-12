Saamelaiskäräjät julkaisi KEI 1 inarinsaamen oppikirjan ja syksyn harjoituskirjan

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut KEI 1 inarinsaamen oppikirjan ja syksyn harjoituskirjan.

KEI 1 Kollemecci on tarkoitettu peruskoulun ensimmäisen luokan inarinsaame vieraana kielenä opetukseen. Oppikirja on käännetty ja sovitettu inarinsaameenvuonna 2022 uudistetun pohjoissaamen GEA 1 Gollemeahcci-kirjan pohjalta. Harjoituskirja sisältää tehtäviä oppikirjan syysosan opetussisältöjen harjoitteluun.

Kirjat on käsikirjoittanut Oona Länsman ja kuvittanut Nora Bäck. Inarinsaameksi kirjat on kääntänyt ja inarinsaamelaiseen kulttuuriin sovittanut Minna Lampinen. Kirjojen taiton on tehnyt Susanna Kaartinen.

Nyt julkaistut inarinsaamenkieliset KEI-kirjat ovat osa Saamelaiskäräjien omaa tuotantoa, johon kuuluvat alkuperäinen pohjoissaamenkielinen GEA-kirjasarja ja koltansaamenkielinen ǨIÕČČ-kirjasarja.

