Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA-kirjasarjaan. Uusin työkirja GEA 4 bargogirji čakčii on tarkoitettu peruskoulun neljännen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia syyslukukaudelle. GEA-kirjasarjan tekijä on Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck.

Kirja on saatavilla Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-4-bargogirji-cakcii/