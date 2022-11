Saamelaiskäräjien stipendi kolmelle korkeakouluopiskelijalle

Senja Aikio, Joanna Saijets ja Ibbá Lauhamaa saavat tänä vuonna Saamelaiskäräjien korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun 1000 euron stipendin. Saamelaiskäräjät ilmoitti syyskuun 27. päivänä haettavaksi stipendit, jotka on tarkoitettu saamen kielen ja/tai saamelaisen kulttuurin pääaine- ja sivuaineopiskelijoille sekä saamenkieliseen työelämään valmistavassa korkea-asteen koulutuksessa oleville.

Stipendihakemuksia vastaanotettiin yhteensä 11. Stipendin hakuaika päättyi 21.10. Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti stipendien saajista kokouksessaan 7.11.

Ibbá Lauhamaa suorittaa Tromssan arktisessa yliopistossa englannin- ja pohjoissaamen kielten maisteriopintoja ja on kotoisin Enontekiöltä. Senja Aikio opiskelee pääaineenaan pohjoissaamen kieltä ja sivuaineenaan saamelaista kulttuuria Oulun yliopistossa ja hän on kotoisin Utsjoelta. Joanna Saijets opiskelee pääaineenaan saamelaista kulttuuria ja sivuaineenaan pohjoissaamen kieltä. Saijets on kotoisin Inarista ja aiemmalta koulutukseltaan sosionomi AMK.

Saamelaiskäräjät kiittää kaikkia stipendiä hakeneita ja toivottaa jokaiselle onnea ja menestystä sekä opinnoissa että tulevassa työelämässä!