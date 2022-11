Mii ovttas -verkosto jatkaa työtään marraskuussa

Saamelaiskäräjien ja Kelan yhteistyössä käynnistämä viranomaisverkosto Mii ovttas – Mij oovtâst – Mij õõutâst – Me yhdessä, jatkaa saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistyötä. Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään verkkotapaamisena Teamsin kautta 30.11.2022 klo 12–14.00.

Verkosto on avoin kaikille viranomaistahoille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Edellisiin verkoston tapaamisiin on osallistunut yli 20 eri viranomaistahoa. Saamenkielisten palveluiden kehittäminen eri viranomaisissa tuntuu olevan myötätuulessa, kertoo saamen kielilain toimeenpanoa työkseen seuraava kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

– On vielä paljon työtä tehtävä saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämiseksi ja, että edes jonkunlaisia palveluita olisi tarjolla, niin olen kuitenkin iloinen muuttuneesta asenneilmapiiristä ja siitä, että monilla viranomaisilla on herännyt halu kehittää saamenkielisiä palveluitaan.

Verkoston tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä, antaa vertaistukea ja kannustaa pitkäjänteiseen työhön saamenkielisten palveluiden kehittämiseksi. Marraskuun tapaamisessa kuullaan Mii ovttas -verkoston yhteyteen perustetun uuden nopean asiantuntijaryhmän työn tuloksia ja kokemuksia työtavasta. Ryhmä on selvittänyt saamenkielisten verkkopalveluiden haasteita ja tarjoaa ratkaisuna ”keittokirjaa” verkkopalveluiden kehittämiseksi. Tämän lisäksi pääsemme kuulemaan Kelan kirnu-työstä, joka on Kelan kehittämä sisäinen saamenkielisten palveluiden verkosto.

Seuraavaan verkoston tapaamiseen voi ilmoittautua täältä. Saamelaiskäräjät toivoo kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan toimintaan.

Lisätietoja verkostosta löytyy Saamelaiskäräjien sivuilta:

Saamelaisten kielelliset oikeudet – Samediggi.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio,

kieliturvasihteeri

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

+358 40 707 5626