Inarinsaamea löylyissä, koltansaamea kammarissa ja pohjoissaamea padan ääressä – avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää myös tänä vuonna kaikille avoimet oppitunnit saamen kielten viikolla 43!

Oppituntien teemana on koti ja ympäristö. Inarinsaamen oppituntiin kuuluu saunominen ja kenties avannossa pulahtaminen, koltansaamen oppitunnilla tutustutaan omaan huoneeseen ja sen salaisuuksiin, pohjoissaamen tunnilla taas opitaan, miten keittiössä voi häärätä pohjoissaameksi.

Oppituntien tarkoituksena on kasvattaa tietoutta saamen kielistä ja samalla saamelaisesta kulttuurista. Oppituntien kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat, mutta oppitunneille saavat osallistua kaikki saamen kielistä kiinnostuneet. Tunneille voi osallistua kukin oppija itsenäisesti tai koko luokka voi osallistua yhdessä samaan tuokioon yhteiseltä laitteelta. Osallistua voi myös useammalle tunnille.

Oppitunnit pidetään etäyhteyksin Microsoft Teamsissa. Tunteja on yhteensä kolme, yksi jokaisesta Suomessa puhutusta saamen kielestä: inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielestä.

Tiistai 25.10. kello 10–10.45

Inarinsaamea löylyissä

Opettajana Laura Ylinampa

Kohderyhmä yläkoulu ja toinen aste

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Keskiviikko 26.10. kello 10–10.45

Koltansaamea kammarissa

Opettajina Kia Olin ja Sirkka Sanila

Kohderyhmä 0.–2. luokka

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Torstai 27.10. kello 10–10.45

Pohjoissaamea padan ääressä

Opettajana Máren-Elle Länsman

Kohderyhmä 3.–6. luokka

Liittymislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tunneilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella chatissa. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Oppitunteja ei tallenneta.

Tarkemmat ohjeet tunneille osallistumiseen täällä.

Yhteyshenkilöt:

Hanna Helander, hankepäällikkö

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori

arla.magga@samediggi.fi

040 6875989

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia ja kehittää saamen kielten etäopetuksen pedagogiikkaa. Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäopetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa.

Lisätietoja saamen kielten viikosta:

Saamen kielten viikon 24.–30.10.2022 tarkoituksena on nostaa saamelaisten kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla!