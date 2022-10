Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamisesta 11.10.2022 

Nuorisoneuvosto järjestää seminaarin saamelaiskäräjälain uudistamisesta Helsingissä. Seminaarin teemana on Saamelaisnuorten tulevaisuutta rakentamassa. Tilaisuus järjestetään Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tiistaina 11. lokakuuta kello 8.05–10.00.

– Nuorisoneuvosto haluaa nostaa esille saamelaiskäräjälain merkitystä saamelaisnuorille sekä käydä keskustelua lain uudistamisesta päättäjien kanssa, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

– Tilaisuudessa puhuu useita ihmisoikeuksien asiantuntijoita, joiden kanssa onkin arvokasta päästä käymään keskustelua saamelaisnuorten ihmisoikeuksien ja tulevaisuuden näkökulmasta, jatkaa nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Maria Mäkinen.

Tilaisuudessa esitellään toimikunnan esityksessä ehdotettuja uudistuksia, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja käydään keskustelua lain uudistamisesta erityisesti saamelaisnuorten näkökulmasta. Tilaisuudessa on kahvi- ja aamupalatarjoilu.

Tilaisuus on avoin ja sitä on mahdollista seurata myös etänä. Tilaisuudesta tehdään tallenne. Paikan päällä osallistuminen on suunnattu ensisijaisesti kansanedustajille, eduskunnan työntekijöille ja medialle. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Kansalaisinfon ovi aukeaa kello 8.00 ja ovella on turvatarkastus eduskunnan ulkopuolelta tuleville.

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta 9.10.2022 mennessä täältä. Tilaisuutta voi seurata etänä Saamelaiskäräjien Youtube-kanavalla.

Seminaarin ohjelma:

8.05 Kahvi- ja aamupalatarjoilu

8.15 Seminaarin avaus, Ihmisoikeuskeskus, Susan Villa, asiantuntija

8.20 Nuorisoneuvoston puheenvuoro, Anni-Sofia Niittyvuopio, nuorisoneuvoston puheenjohtaja

8.30 Uudistuksen valmisteluprosessi, Yrsa Nyman, oikeusministeriön neuvotteleva virkamies

8.40 Lakiesityksen sisältö, Pirita Näkkäläjärvi, lakimuutosta valmistelleen toimikunnan jäsen

8.50 Yhdenvertaisuusvaltuutetun puheenvuoro, Kristina Stenman

9.00 Amnestyn puheenvuoro, Niina Laajapuro, ihmisoikeustyön johtaja

9.05 Ihmisoikeusliiton puheenvuoro, Kaari Mattila, pääsihteeri

9.10 Yhteenveto, Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja

9.20 Keskustelua

9.55 Tilaisuuden päättäminen



Tutustu nuorisoneuvoston lausuntoon saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä täältä.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

nuorisoneuvoston puheenjohtaja

anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi

040 610 7905

Elli-Marja Hetta

nuorisosihteeri

elli-marja.hetta(a)samediggi.fi

050 382 5179