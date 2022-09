Saamelaisen varhaiskasvatuksen materiaalipulaan saadaan pientä helpotusta syksyn aikana 

Saamelaiskäräjien Saamen kielen toimistossa työskentelee tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen materiaalityöntekijää, toukokuussa aloittanut Anni Saara Aikio ja heinäkuussa aloittanut Onneli Sieppi. Molemmat ovat varhaiskasvatuksen opettajia ja työskennelleet saamelaisessa varhaiskasvatuksessa.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi suurista haasteista on edelleen materiaalipula. Puutetta on kaikesta materiaalista; kirjoista, lautapeleistä, musiikista, pedagogisesta opettajien materiaaleista, ammattikirjallisuudesta ja leluista. Saamelaisen varhaiskasvatuksen työntekijät ovat todella taitavia soveltamaan, kääntämään ja valmistamaan itse materiaalia, mutta käyttövalmista ja saamelaisen pedagogiikan pohjalta tehtyä materiaalia kaivataan jatkuvasti.

Tilanteeseen saadaan pientä helpotusta kuluvan syksyn aikana. Materiaalia tuotetaan sekä painettuina kirjoina, kortteina ja peleinä että digimuodossa. Projekteja on käynnissä useita ja osa on jo valmistunutkin, kun painosta on tullut kolmikielinen Perhe- muistipeli ja Kuáti.fi- materiaalipankkiin on ladattu 10 uutta värityskuvaa, joissa saamelainen kulttuuri on keskiössä. Lisäksi aiemmin aloitettu Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä valmistettu laaja tunnekasvatusmateriaali, Värinauttien mörkökirja tunteista – Opettajan opas on valmistunut.

– Olen todella iloinen, että saamme uutta materiaalia saamelaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsille on tärkeää nähdä, että me ja meidän kulttuurimme on peleissä, kirjoissa ja värityskuvissa läsnä. Kun pelaamme suomalaista muistipeliä perheestä, löydämme isän, äidin, serkun, sisarukset ja isovanhemmat, mutta saamelaisessa pelissä meillä on lisäksi kummit, kummisiskot ja -veljet ja tätien ja setien puolisot, ja toki tätejä ja setiäkin on moninkertainen määrä suomalaiseen peliin nähden. Kuvissa äidin nuorempi sisko kutoo pauloja, osalla on saamenpuvut, joillain karvalakit. Hahmot ovat kalassa, hillastamassa ja kummiveljellä on vasa sylissään. Nämä voivat kuulostaa pieniltä asioilta, mutta ovat oikeasti isoja ja tärkeitä. Värityskuvissa meillä taas on esimerkiksi pyörätuolissa istuva lapsi. Tällaista representaatiota saamelaislapset näkevät kovin vähän, kertoo kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala.

– Myös henkilöstölle nämä materiaalit ovat toivottavasti suureksi avuksi. Esimerkiksi Värinautit- työryhmän kanssa yhteistyössä tehdyssä materiaalissa meillä on valtava määrä tunteisiin liittyviä sanoja, jotka ovat vähemmän arkikielessä läsnä. Kuáti.fi- sivustolle perustattavaan blogiin puolestaan on tulossa erilaisia artikkeleita saamelaisesta pedagogiista, joilla pystymme hieman korjaamaan ammattikirjallisuuden puutetta, jatkaa Aikio-Siltala.

Saamen kielen toimistossa tuotettavat materiaalit rahoitetaan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan valtionavustuksesta ja ne jaetaan ilmaiseksi saamenkielisiin varhaiskasvatusyksiköihin ja saamenkieliseen esiopetukseen. Materiaalia voi tilata omaan yksikköön toistaiseksi sähköpostitse kielipesäohjaajalta.

