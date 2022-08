Kuvasanakirja Oahpa sániid julkaistu digikirjana

Suositusta kuvasanakirjasta Oahpa sániid on julkaistu digiversio. Sanoja voi kuunnella klikkaamalla joko sanoja tai kuvia, ja harjoitella ääntämistä. Oahpa sániid sisältää noin 500 tavallisinta pohjoissaamen kielen sanaa aihepiireittäin, kuten eläin-, perhe- ja ruokasanoja.

Kirja on sovitettu käännös Matti Morottajan kirjoittamasta inarinsaamenkielisestä kirjasta Oopâ saanijd. Pohjoissaamenkielisen käännöksen on tehnyt Kaisa Tapiola-Länsman, kuvat on piirtänyt Sirpa Mänty.

Digikirjan on toteuttanut Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke. Inarin-, koltan- ja pohjoissaamen opetuksen tarjoamisen lisäksi hanke tukee saamenkielisten digitaalisten oppimateriaalien tuotantoa.

Digisanakirjan äänityksestä ja editoinnista on vastannut Janne Lappalainen. Lukijana on Juulienna Näkkäläjärvi. Digisanakirjan teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet Arla Magga ja Unni Länsman.

Katso ja kuuntele kirjaa linkistä: Oahpa sániid