Kutsu Mii ovttas -verkoston tapaamiseen Inariin 18.-19.8.2022.

Saamelaiskäräjien Mii ovttas – Mij oovtast – Mij õõutâst – Me yhdessä -viranomaisverkosto kokoontuu seuraavan kerran Inarissa 18.-19.8.2022. Verkosto on tarkoitettu eri viranomaisille, jotka työskentelevät saamenkielisten palveluiden parissa. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja apua saamenkielisten palveluiden kehittämisessä. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Lisätietoja verkostosta lisätään pian Saamelaiskäräjien sivulle: www.samediggi.fi/mii-ovttas

Elokuun verkostotapaamisen ohjelma tarkentuu heinäkuun aikana. Verkostotapaamisen jälkeen on mahdollista jäädä Inariin nauttimaan Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalista. Festivaalista löytyy lisätietoa sivulta täältä.

Pyydän huomioimaan, että Inarin alueella on paljon matkailijoita ko. ajankohtana, joten kannattaa varata majoitus Inarista hyvissä ajoin, jos suunnittelee osallistuvansa verkoston seuraavaan tapaamiseen. Ohjelmasta osaan voi osallistua myös etäyhteyksin.

Pyydämme ilmoittautumaan tapaamiseen viimeistään 7.8.2022 https://link.webropolsurveys.com/S/51E0EF930C5EC411

Tervetuloa jatkamaan saamenkielisten viranomaispalveluiden kehittämistä!

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio

kieliturvasihteeri, Saamelaiskäräjät

anne-kirste.aikio@samediggi.fi