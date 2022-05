TIETO, TAITO & TEMPPU -peli on nyt ilmestynyt myös koltan- ja pohjoissaamenkielille. Peli on uudistettu. Peli on käännetty suomenkielisestä Peliko / Martinex TIETO, TAITO & TEMPPU -pelistä.

TIETO, TAITO & TEMPPU -peli on hauska lautapeli alle kouluikäisille lapsille ja nuorille koululaisille. Pelin laudalla liikutaan arpakuutiolla, suoritetaan tehtäviä ja vastataan kysymyksiin. Pelilaudan kuvassa on kalenterivuosi.

Jos pelaaja pysähtyy TIETO, TAITO & TEMPPU -ruutuun, hän valitsee yhden seuraavista vaihtoehdoista:

Tieto: tietotehtävät ovat tietokilpailukysymyksiä, joihin voi olla monta erilaista vastausta. vastaukset eivät löydy korteista, mutta pelaajat pohtivat oikeaa vastausta.

Taito: Taitotehtävät liittyvät matematiikkaan tai kielelliseen osaamiseen.

Temppu: Tempputehtävssä pelaajat pääsevät liikkumaan ja samalla käyttämään arviointitaitojaan.

Pelin tavoitteena on, että lapset voivat pelata peliä omien taitojensa mukaan. Pelin aikana on tarkoitus keskustella vuodenaikojen vaihteluista ja muista asioista, joita lapset pohtivat. Peli sopii kolmesta ikävuodesta ylöspäin. Peli on tuotettu yhteistyössä kielipesäohjauksen kanssa.

Peli on saatavilla Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta:

Lisätietoja:

Petra Kuuva

Oppimateriaalisihteeri

040 677 22 75

petra.kuuva@samediggi.fi

Marita Aikio

Oppimateriaalisuunnittelija

040 662 9018

marita.aikio@samediggi.fi

Raija Lehtola

Koltansaamenkielinen materiaalityö

050 573 9525

raija.lehtola@samediggi.fi