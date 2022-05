Kieliharjoittelu tutustuttaa saamenkieliseen oppimateriaalityöhön – Ulpu Mattus-Kumpunen, Maarit Kiprianoff ja Nina Autti harjoittelivat koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa on käynyt kuhina, kun toimistossa on aloittanut huhtikuun alussa inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä. Heidän lisäkseen oppimateriaalityön maailmaan ovat päässeet sukeltamaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kieliharjoittelijat Ulpu Mattus-Kumpunen, Maarit Kiprianoff ja Nina Autti.

Kuvakaappaus Nina Auttin tekemästä oppimispelistä Wordwall-pelialustalla. Kuva: Saamelaiskäräjät

– Minulla on jo pitkään ollut halu tuottaa koltansaamenkielistä oppimateriaalia lapsille ja nyt kun vihdoin pääsin tänne Inariin kolttaa opiskelemaan, niin tottahan sitä piti heti ottaa koppi mahdollisuudesta päästä Saamelaiskäräjille harjoittelemaan, iloitsee koltansaamen kieliharjoittelija Kiprianoff.

– Hakeuduin kieliharjoitteluun oppimateriaalien pariin, koska olen jo pitemmän aikaa ajatellut, että haluaisin olla mukana parantamassa inarinsaamenkielisten oppimateriaalien tilannetta, kertoo inarinsaamen harjoittelija Mattus-Kumpunen.

– Hain kieliharjoitteluun Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon, koska minua kiinnosti päästä näkemään ja kuulemaan minkälainen tilanne saamenkielisten oppimateriaalien kanssa on tänä päivänä. Aihe on itselleni ajankohtainen lapsieni koulunkäynnin vuoksi. Materiaalien historiaa olin hieman tutkinut opiskeluvuoteni syksynä, kun kulttuuriopintojen kurssilla esittelin omia vanhoja saamenkirjojani ja samalla kerroin luokkatovereilleni oppimateriaalien historiasta. Nyt oli mukava päästä kuulemaan tämän hetken tilanteesta ja näkemään minkä verran esim. koulukirjoja on tällä hetkellä saatavilla, kertoo pohjoissaamenkielen harjoittelija Autti.

Kieliharjoittelussa pääsee tutustumaan oppimateriaalityöhön

Inarinsaamen kieliharjoittelussaan Mattus-Kumpunen käänsi KEI-sarjaan sanalistan ja alkoi käsikirjoittaa lukemaan harjoittelevien oppikirjaa. Koltansaamen kieliharjoittelija Kiprianoff laati sanaston tekeillä olevaan ǨIÕČČ 3-oppikirjan lukukirjaan sekä ideoi ja kirjoitti suunnitelman koltansaamen alkuopetukseen soveltuvasta oppikirjasta. Pohjoissaamen harjoittelija Autti puolestaan ideoi ja tuotti oppimateriaalia pohjoissaamen opetuksen tueksi digitaalisille Wordwall ja Quizlet -alustoille Cealkke dearvvuođaid -kirjasarjan pohjalta. Lisäksi hän laati keskusteluharjoituksia arkipäivän keskustelutilanteisiin.

– Oppimateriaalin teko oli tarkkuutta vaativaa ja sanaston tekemisessä piti ottaa huomioon monta eri tekijää, kertoo koltansaamen harjoittelija Kiprianoff.

– Materiaalien keksiminen oli yllättävän haastavaa, vaikka olen aikaisemmin toiminut kommunikaatio-opettajana opettaen viittomakieltä ja tukiviittomia. Viittomakielialallakin materiaalia on saatavilla vähän ja opetusmateriaalit piti pitkälti rakentaa itse. Huomasin, että on erilaista luoda materiaalia lähiopetukseen kuin kieliharjoittelussa tekemääni virtuaalista materiaalia. Aiempi materiaalien askartelukokemus piti osata muuttaa virtuaaliseen muotoon. Työ oli silti mielenkiintoista ja samalla pääsin kertaamaan opiskeluvuoden aikana oppimaani, pohdiskelee pohjoissaamenkielen harjoittelija Autti.

Keskusteluharjoitukset lisätään saataville Saamelaiskäräjien digitaaliselle oppimateriaalialustalle.

Cealkke dearvvuođaid -materiaalit Wordwallissa ja Quizletissa.

