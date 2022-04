Mijá tekno -kieliteknologiaseminaari Luulajassa

Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät kutsuvat kieliteknologiaseminaariin Luulajaan.

Toukokuun 10.–11. päivä järjestävät Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät Mijá tekno –kieliteknologiaseminaarin Luulajassa. Seminaari on osa Saamelaiskäräjien alkuperäiskansakielten kansainvälisen vuosikymmenen yhteydessä tapahtuvaa (IDIL 2022-2032) yhteistyötä. Seminaarin tavoitteena on löytää saamelainen kärkiprojekti (Flagship-projekti) kieliteknologian alalta, jonka puolesta Saamelaiskäräjät uurastavat ja joka on hyödyksi koko saamelaiselle yhteisölle.

Kieliteknologia kehittyy nopeasti ympäri maailmaa. Siksi on Saamelaiskäräjien mielestä erityisen tärkeää, että me saamelaiset kykenemme seuraamaan kehitystä, ja tällä tavoin varmistamaan kieliemme tulevaisuuden. Saamelaiskäräjät pitävät myös tärkeänä sitä, että saamen kansa on mukana muotoilemassa tulevaisuuden ratkaisuja, joilla kohotamme ja edistämme kieliämme – myös kieliteknologian maailmassa.

Seminaariin on kutsuttu luennoitsijoita eri saamelaisista laitoksista ja instituutioista ja tarkoituksena on tarkastella, että millaisia kieliteknologisia tarpeita saamelaisessa yhteiskunnassa on. Seminaarin ensimmäisenä päivänä on luentoja ja paneelikeskustelu. Seminaarin toinen päivä on varattu työpajalle, jossa päästään yhdessä kokoamaan ajatuksia ja tuomaan esille tarpeita.

Seminaaria ei striimata eikä siihen ole mahdollista osallistua etänä.

Seminaari: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Miten kieliteknologia voi edistää saamen kieliä?)

Milloin: Toukokuun10.–11. 2022

Missä: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Luulaja

Ilmoittautuminen: Määräaika 8.4.2022

https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lisätietoja antavat:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, tlf. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, tlf. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, tlf +47 78 48 42 07