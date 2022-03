Anarâš pivtâstem -kirjasta on ilmestynyt uusi painos

Ella Sarren kirjasta Anarâš pivtâstem on ilmestynyt uusi painos. Uuteen painokseen on lisätty vasannahkalakkiin pienemmät kaavat ja joitakin ohjeita on täydennetty tai korjattu.

Kirja on saatavilla Duodji shopista ja Saamelaiskäräjien oppimateriaalin nettikaupasta: Anarâš pivtâstem.