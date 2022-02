Elämän värit esillä Inarissa 22.2.-31.5.2022                                 

Saamelainen lastenkulttuurikeskus MÁNNU tuo esille tavallisten saamelaisten taide- ja käsityötaitoa lastenkulttuurikeskus toiminnassa. Tällä kertaa saamelainen Birit-Anni Paadar Elämän värit -taidenäyttely avataan 22.2. Sajoksessa, Inarissa. Elämän värit on kokoelma 83-vuotiaan muistoista ja tapahtumista ja maisemista.

Birit-Anni Paadar kotonaan Kittilässä 10.2.2022. Kuvaaja: Petra Biret Magga-Vars

Birit-Anni Paadar on syntynyt vuonna 1939 Gánddaš Márjan ja Juho Sammol Paadarin perheeseen. Yhteensä perheeseen syntyi kuusi lasta. Hän on 83 -vuotias. Paadar on kotoisi Lusmaniemestä Inarista, mutta elämän polut kuten isän menehtyminen sodassa 1945 ja sen seurauksena pärjääminen loi uusia haasteita. Paadar joutui muiden hoitoon, kouluun Riutulaan, evakko-matkalle Ylivieskaan, piikomaan saamenlaisiin taloihin kuten Lismaan, Menesjärvelle, Lemmenjoelle, Tenolle ja Karigasniemelle. Aikuisiällä hän muutti avioliitossaan Kelontekemään, Ruotson Boråsiin ja Haaparantaan ja sen jälkeen pysähtyi Kittilään lähelle lapsiaan.

Näyttelyssä on yhteensä 18 erikokoista öljyväri-maalausta. Kuvat ovat puhtailla ja kirkkailla väreilla maalattuja. Kuvista voi nähdä saamelaisen tavan kuvata ympäristöä ja töitä tarkasti kun sitö on seurattu lapsuudesta aikuisuuteen asti. Kuvissa on Birit-Annin asumapaikkoja, saamelaisia perinteisiä töitä ja luonnon erityisiä piirteitä.

Paadar on saanut taide-koulutusta Haaparannassa, Ruotsissa. Hänen maalauksensa ovat olleet esillä aikaisemmin Kolarissa ja Sodankylässä. Näyttelyyn on liitetty video-tallenne, jossa Birit-Anni laulaa ja kertoo omasta syntymästään. Näyttely on Sajoksessa esillä toukokuun loppuun saakka. Koronan takia avajaisia ei järjestetä vaikka saamelaisyhteisö mielellään jo kokoontuisi erilaisiin kulttuuri-tapahtumiin. Paadar iloitsee, että hänen maalauksensa tulevat Sajokseen esille, erityisesti sen takia kun hän on itse Inarista kotoisin. Mánnun toiminnanohjaaja Magga-Vars aikoo käyttää näyttelyä kulttuurikasvatuksen osiona ja suunnitella työpajoja, jossa kuvat ovat yhtenä osana pajan sisältöä.

