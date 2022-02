Uusi koltansaamen harjoituskirja on ilmestynyt 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamen ǨIÕČČ 3 kirjasarjan harjoituskirjan. ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj on harjoituskirja perusopetuksen kolmannen luokan koltansaame vieraana kielenä opetukseen.

Kirja on käännetty pohjoissaamen GEA -oppikirjasarjasta, jonka on käsikirjoittanut Oona Länsman ja kuvittanut Nora Bäck. Koltansaamen kielelle kirjan on kääntänyt ja sovittanut Raija Lehtola ja taittanut Anni Näkkäläjärvi.

Tilaukset verkkokaupan kautta: ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj – Samediggi