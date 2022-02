Uusi pohjoissaamenkielen oppikirja ilmestynyt 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen oppikirjan GEA kirjasarjaan. GEA kirjasarjaa laaditaan alakoulun saame vieraana kielenä opetukseen. Uusin oppikirja GEA 4 Davvisámegiella vieris giellan on tarkoitettu käytettäväksi peruskoulun neljännellä luokalla. Oppikirjaa on saatavilla itä -ja länsimurteilla. GEA kirjasarjan tekstit on kirjoittanut Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck.

Tilaukset verkkokaupan kautta: