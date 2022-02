Mii mááccuh, mij sääʹmpihttâz, min gávttit, meidän saamenpukumme – virtuaaliset oppitunnit saamelaisten kansallispäivän kunniaksi 8.–10.2.2022

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke juhlistaa 6.2. vietettävää saamelaisten kansallispäivää ja järjestää virtuaaliset oppitunnit saamenpuvuista 8.–10.2.2022. Oppitunteja on yhteensä kolme, ja niiden aiheina ovat inarinsaamelainen mááccuh, kolttasaamelainen sääʹmpihttâz ja pohjoissaamelainen gákti. Oppituntien tarkoituksena on kasvattaa tietoutta saamelaisista tutustumalla eri alueiden saamenpukuihin. Tunneilla esimerkiksi selviää, mitä osia pukukokonaisuuksiin kuuluu, mitä värejä kussakin puvussa tavallisesti käytetään ja mitä asioita puvun kantajasta voi päätellä pukua lukemalla.

Tunteja pääsee seuraamaan suorana liittymislinkkejä klikkaamalla tai vaihtoehtoisesti katsomalla oppituntien tallenteet. Tallenteiden katseluaika on 10.–24.2. osoitteessa https://www.saamenetaopetus.com/tapahtumat-ja-tallenteet. Tuntien seuraaminen on maksutonta eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tunneilla on myös mahdollisuus kysyä ja keskustella chatissa.

Aikataulu:

tiistai 8.2. klo 10–11

Gákti – pohjoissaamelainen puku

Opettajana Teija Kaartokallio

Liittymislinkki

keskiviikko 9.2. klo 10–11

Mááccuh – inarinsaamelainen puku

Opettajana Essi Morottaja

Liittymislinkki

torstai 10.2. klo 15–16

Sääʹmpihttâz – kolttasaamelainen puku

Opettajana Heini Wesslin

Liittymislinkki

Oppitunneille ovat tervetulleita kaikki saamelaisesta kansanpuvusta kiinnostuneet. Tunneille voi osallistua kukin oppija itsenäisesti tai koko luokka voi osallistua yhdessä samaan tuokioon yhteiseltä laitteelta. Tunnit ovat suomeksi, mutta tunneilla tutustutaan myös saamenkielisiin puvunnimityksiin.

Tarkemmat ohjeet tunneille osallistumiseksi täällä.

Bures boahtin! Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Tervetuloa!

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö

anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi

040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori

arla.magga@samediggi.fi

040 687 5989





Saamelaisten kansallispäivää vietetään vuosittain helmikuun 6. päivänä. Juhlallisuuksia järjestetään silloin perinteisesti eri puolilla Saamenmaata ja nykyisin myös Saamenmaan ulkopuolella.

Voit osallistua saamelaisten kansallispäivään myös seuraavin tavoin: