Kauan odotettu koltansaamen aapinen ilmestynyt

Koltansaamen aapiskirjan “Jääkk-njaal AABBÂS” julkistamistilaisuus pidetään Teamsissa 16.12.2021 klo 13.30 koltansaameksi ja klo 14.30 suomeksi.

Aapisen kannessa Jääkk-naali poseeraa opettajansa ja perheensä kanssa. Kuva: Saamelaiskäräjät / Tanja Sanila.

Jääkk-njaal AABBÂS on ensimmäisen luokan äidinkielen oppikirja, joka johdattaa pienen oppijan lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan. Sevettijärvellä asuvasta 7-vuotiaasta Jääkk-naalista kertova hauska ja värikäs aapinen on innostava ja tukee lapsen kasvua omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. Aapisen on käsikirjoittanut Tiina Sanila-Aikio, kuvat ja taittotyön on tehnyt Tanja Sanila. Aapiskirjan työryhmään ovat osallistuneet Satu Moshnikoff, Seija Sivertsen, Hannu Kangasniemi ja Raija Lehtola.

Aapiskirjan julkistamistilaisuus pidetään Teams-ympäristössä torstaina 16.12.2021 kello 13.30 koltansaameksi ja suomeksi kello 14.30. Tilaisuuksissa Tiina Sanila-Aikio kertoo kirjan sisällöistä ja tekemisestä, ja suomenkielisessä tilaisuudessa mukana myös kuvittaja Tanja Sanila. Kertomusten lisäksi pääsemme näkemään otteita kirjan sisällöstä. Lämpimästi tervetuloa!

Linkki Jääkk-njaal AABBÂS -kirjan julkistamistilaisuuteen

Aapisella on suuri merkitys koltansaamen kielelle

Jääkk-njaal AABBÂS on ensimmäinen väreissä painettu koltansaamen aapiskirja ja sen valmistuminen on kolttasaamelaiselle yhteisölle merkittävä asia.

– Iloitsemme suuresti tämän uuden, upean aapisen ilmestymisestä. Tämä on lapsen ensi askel koltansaamenkieliselle koulupolulle. Aapinen on pohja kirjoitustaidon rakentumiselle ja koululaisen ensimmäinen oma kirja. Nyt kolttasaamelaiset perheet saavat upean työkalun lapsen kielen kehittymiseen. Toivon myös, ettei kirja jää vain koulussa luettavaksi, vaan myös vanhemmat löytäisivät kirjan kuvituksen ja tarinan, sanoo Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja Tauno Ljetoff.

– Toivon, että lapset löytävät tuttuja asioita aapisen saamelaisesta perheestä kielineen ja kulttuureineen. Samaan aikaan toivon, että mahdollisimman monet lapset pääsisivät oppimaan kansamme tietoja ja taitoja perheensä ja yhteisönsä sisällä. Omistan aapisen tyttärelleni Elli-Dåʹmnnalle ja opettajalleni Seija Sivertsenille, jatkaa kirjan käsikirjoittaja Tiina Sanila-Aikio.

– Aapisen kuvittaminen on kuvittajalleen yksi uran tärkeimmistä töistä. Tämä projekti on ollut minulle mieliinpainuva. Se, että saan tehdä lapsillemme kuvia omasta kulttuuristamme, merkitsee minulle paljon, sanoo kuvittaja Tanja Sanila.

Myös Saamelaiskäräjillä iloitaan aapisen synnystä.

– Aapinen on usein lapsen ensimmäinen konkreettinen kokemus omasta äidinkielestään kirjoitetussa ja luetussa muodossa. Ajantasaiset ja innostavat oppimateriaalit ovat yksi yhdenvertaisen koulutuksen elementeistä. On erittäin tärkeää, että koltansaamenkielisillä lapsilla on viimein mahdollisuus opetella omaan kieltään oikeasta ja vieläpä näin kauniista kirjasta, sanoo I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Aapinen on tilattavissa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston verkkokaupasta.

Lisätietoja:

Tiina Sanila-Aikio

Käsikirjoittaja

tiina(at)sanila.fi

Petra Kuuva

Oppimateriaalisihteeri

puh. +358406772275

petra.kuuva(at)samediggi.fi