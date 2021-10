Saamelaismatkailuhanke tähtää vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun yhteistyöverkoston rakentamiseen

Hanke tähtää vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun yhteistyö- ja markkinointiverkoston luomiseen yhdessä saamelaisyhteisön kanssa. Saamelaiskäräjät on saanut jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamelaismatkailuhankkeeseen, joka toteutetaan vuosien 2022–2024 aikana.

Matkailijoilla on yleisesti vähän tietoa saamelaiskulttuurista ja se vaikeuttaa aitojen saamelaismatkailutuotteiden tunnistamista. Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on nostaa esille vastuullisia ja eettisesti kestäviä saamelaismatkailutuotteita, jotta matkailijalla on mahdollisuus valita saamelaisyhteisöä tukeva tuote.

– Saamelaismatkailu ja se, mitä ymmärretään aidoksi ja eettisesti kestäväksi saamelaismatkailutuotteeksi tai -palveluksi, ovat herättäneet paljon keskustelua niin saamelaisväestön kuin valtaväestön keskuudessa. Hankkeen tarkoituksena on etsiä vastauksia tähän kysymykseen, jotta tulevaisuudessakin saamelaistoimijoilla olisi helpompi miettiä matkailua elinkeinonaan ja sivutulon lähteenä. Toivon laaja-alaista saamelaismatkailuun liittyvää yhteistyötä, joka perustuu monenkeskiseen ymmärrykseen ja kunnioittamiseen, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjät on vuonna 2018 hyväksynyt saamelaismatkailun eettiset ohjeet. Nyt alkavassa hankkeessa määritellään sertifikaatti, jonka avulla varmistetaan vastuullisten ja eettisesti kestävien saamelaistuotteiden kilpailukykyä tukeva toimintaympäristö. Lisäksi matkailualan yleistä tietopohjaa saamelaismatkailusta parannetaan kokoamalla yhteen vastuulliset saamelaistoimijat.

Saamelaismatkailun eettisen ohjeistuksen viestin tukena ovat sarjakuvataiteilija Sunna Kitin kuvituskuvat.

– Saamelaistoimijoilta matkailusektorilta löytyy asiantuntemusta saamelaismatkailun tuotteistamisesta. Tavoitteena on yhdessä miettiä hyviä käytänteitä ja kriteereitä saamelaiskulttuurin vastuulliseen ja eettisesti kestävään hyödyntämiseen. Lisäksi kuullaan saamelaisyhteisöä sekä sidosryhmiä kulttuurin kaupallisesta hyödyntämisestä, sanoo saamelaismatkailuhankkeen suunnittelija Kirsi Suomi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaiskäräjien saamelaismatkailuhankkeelle 200 000 euron avustuksen vuosille 2022–2024. Tavoitteena on, että vuonna 2025 saamelaismatkailutoimijoiden yhteistyöverkosto on valmis, koska silloin WINTA (World Indigenous Tourism Alliance), Saamelaiskäräjät ja Lapin yliopisto järjestävät Euroopan ensimmäisen maailman alkuperäiskansamatkailukonferenssin Inarissa.

Lisätietoja

Tuomas Aslak Juuso

Puheenjohtaja

040 687 3394

tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Kirsi Suomi

suunnittelija

040 594 5492

kirsi.suomi(at)samediggi.fi