Tervetuloa koltansaamen anatomiasanaston julkaisutilaisuuteen!

Sámi Giellagáldu julkaisee Saamen kielten viikolla 26.10.2021 koltansaamenkielisen anatomiasanaston. Sanasto on digitaalisessa muodossa ja se pohjautuu Egil Utsin vuonna 1986 julkaistuun Anatomiia-kirjaan. Sanastossa on myös kuvitus, jonka on tehnyt Liisa Helander.

Kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään etäyhteyksin klo 13.00 Microsoft Teamsin kautta osoitteessa Nuõrttsääʹm anatomiasannõsǩeʹrjj

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Ma. saamen kieliasiainsihteeri Marko Marjomaa, puh. 050 438 2484 / 010 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Ma. koltansaamen kielityöntekijä Mervi Semenoff, puh. 010 839 3139 / 040 184 6604, mervi.semenoff(at)samediggi.fi