Uusi koltansaamen kielen lukukirja ja syksyn työkirja ovat ilmestyneet

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamen luku-ja työkirjan.

ǨIÕČČ 3 on koltansaamen oppikirja perusopetuksen kolmannen luokan vieraan kielen opetukseen. Kirjaan kuuluvat syksyn- ja kevään työkirjat, joista kevään työkirja julkaistaan myöhemmin. Oppikirja ja työkirja on käännetty ja sovitettu pohjoissaamen kielen GEA 3 kirjoista. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt Oona Länsman ja kuvituksen Nora Bäck. Koltansaamenkieliset kirjat on taittanut Anni Näkkäläjärvi ja koltansaamen kielelle kääntänyt Raija Lehtola.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta:

Lukukirja https://www.samediggi.fi/tuote/kiocc-3-lookkamkerjj-nuorttsaamkioll-veeres-kiollan/

Syksyn työkirja https://www.samediggi.fi/tuote/kiocc-3-cohccpaaj-tuejjkerjj/