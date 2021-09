Ääni työvälineenä! – valmennus

Ääninäyttelijä Susa Saukko valmentaa äänen käytön saloihin kulttuurikeskus Sajoksessa 8.–10. lokakuuta.

Viikonloppuvalmennus on tarkoitettu jokaiselle äänityöskentelystä ja oman äänensä mahdollisuuksista kiinnostuneelle. Valmennus alkaa perjantaina yhteisellä harjoituksella ja jatkuu lauantaina sekä sunnuntaina pienryhmätyöskentelyllä. Pienryhmissä jokaiselle on varattu oma ohjattu studioaika.

Susa on tuttu Muumeista

Ääninäyttelijä-mentori Susa Saukko on toiminut yli kaksi vuosikymmentä ääninäyttelijänä sekä äänityön ohjaajana. Hän on ohjannut kaikki kolme eri kieliversiota saamenkielisistä Muumeista ja auttaa nyt osallistujia innostumaan omista äänenkäytön mahdollisuuksista työvälineenä.

Susa on teatteritaiteen maisteri ja pitkän linjan näyttelijä, laulaja ja ohjaaja. Kuva: Juha Mustonen

– Tunnista oma persoonallinen ja karismaattinen tapasi ilmaista itseäsi äänelläsi! Ääni kehossamme resonoi parhaimmillaan mieltä rauhoittavasti ja toisaalta on pitkäjänteistä keskittynyttä työtä. Ääninäyttelijän työ on ihana ammatti, sanoo Susa.

Valmennus on vahvimmillaan väylä äänitöiden pariin

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto tarvitsee eri ikäisiä lukijoita ja ääninäyttelijöitä oppimateriaalien tekemiseen. Valmennukseen osallistujat voivat ilmoittautua lukijoiksi saamenkielisiin oppimateriaaliprojekteihin.

Aikataulu

Perjantaina kello 16–20 yhteinen valmennus kulttuurikeskus Sajoksen auditorio Dollassa.

rento pukeutuminen ja käsipeili mukaan

Lauantaina ja sunnuntaina studio-ohjausajat pienryhmille klo 10–14 ja klo 15–19.

Koulutukseen otetaan 15 henkilöä. Jokainen osallistuu perjantaina yhteiseen valmennukseen sekä yhteen pienryhmään viikonlopun aikana. Pienryhmät jaetaan perjantaina paikan päällä. Valmennuksessa on tarjolla juomaa ja välipalaa. Koronaturvallisuudesta huolehditaan. Valmennus on suomeksi.

Ilmoittautumiset sähköisesti

Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 30.9. tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/34A088B721D5D1AC

Tervetuloa! Pueʹtted tiõrvân! Tiervâpuáttim! Bures boahtin!

Valmennuksen järjestävät Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke (ESR).

Lisätietoja:

Petra Kuuva

Oppimateriaalisihteeri

040 677 2275

petra.kuuva@samediggi.fi

Marita Aikio

Oppimateriaalisuunnittelija

040 662 9018

marita.aikio@samediggi.fi

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke (ESR)

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Unni Länsman

050 502 1357

unni.lansman@sogsakk.fi

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota koordinoi Saamelaisalueen koulutuskeskus. Osatoteuttajana on Lapin yliopisto. Mukana rahoittajina ovat myös Saamelaiskäräjät, Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.10.2021. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmien osaamista uusiin teknologioihin ja uuteen toimintakulttuuriin sekä edistää verkostoitumista digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeesta lisätietoa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen verkkosivuilta: www.sogsakk.fi/arktistapedagogiikkaa2.