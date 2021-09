Tule kokemusasiantuntijaksi Kulttuurien kouluun!

Saamelaiskäräjät hakee kouluttajaa syksyn Kulttuurien koulu -hankkeeseen. Kulttuurien koulu on Saamelaiskäräjien, Suomen Romaniyhdistyksen ja Nuorten akatemian yhteinen yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille suunnattu täydennyskoulutushanke. Kulttuurien koulu käynnistyy syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Syksyn 2021 koulutukset järjestetään etänä.

Kouluttajan ei tarvitse olla saamelaistietouden asiantuntija eikä ammattilaisluennoitsija, vaan kokemusasiantuntija! Riittää, että on asenteeltaan reipas, omaa kokemuksensa saamelaisuudesta ja tietää mistä tarvittavaa tietoa löytää. Keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Yksin ei myöskään tarvitse työskennellä: toisena kouluttajana on romaninuori ja Nuorten akatemia on mukana jokaisessa koulutuspäivässä.

Koulutuspäivien väliin varataan hieman aikaa opettajien tekemien tehtävien kommentointiin. Tammikuussa järjestetään kehittämispalaveri, jossa kouluttajien kanssa käydään läpi syksyn koulutuksia ja tarvittaessa parannellaan suunnitelmaa vuoden 2022 koulutuksiin.

Kouluttajalle/ kokemusasiantuntijalle maksetaan 200 euron palkkio jokaiselta koulutuspäivältä. Lisäksi koulutuspäivien välillä tapahtuvasta tehtävien kommentoinnista maksetaan palkkio. Toiminnasta aiheutuvat muut kulut korvataan.

Syksyn 2021 koulutuspäivät ovat (klo 9–15):

1. koulutussarja (etänä): ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.

2. koulutussarja (etänä): ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Tiedote hankkeen alkamisesta ja perustietoja hankkeesta: https://www.samediggi.fi/2021/08/23/kulttuurien-koulu-kaynnistyy-saamelaiskarajat-suomen-romaniyhdistys-ja-nuorten-akatemia-kouluttavat-opettajia-saamelais-ja-romaninuorten-kohtaamiseen/

Tarkempia tietoja hankkeesta ja koulutusten sisällöstä löytyy täältä: https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/kulttuurien-koulu/

Kiinnostuitko? Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.9. mennessä info@samediggi.fi, viitteeksi ´Kulttuurien koulu´.

Lisätietoja:

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri

ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi

0108393112

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuorisoneuvoston puheenjohtaja

anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi

040 584 3098