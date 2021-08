Asiantuntijaseminaari saamelaiskäräjälain uudistamisesta 2.9.2021

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa järjestetään yhteistyössä oikeusministeriön ja Saamelaiskäräjien kanssa valmisteltu asiantuntijaseminaari saamelaiskäräjälain uudistamisesta torstaina 2.9.2021. Tilaisuuden pääjärjestäjä on tiedekunnan alkuperäiskansaoikeuden osa-aikainen professori Martin Scheinin. Asiantuntijaseminaarin tarkoituksena on tarjota kansainvälisille, suomalaisille ja saamelaisille asiantuntijoille mahdollisuus arvioida toimikunnan ehdotuksia ja keskustella niistä.

Kuva: Ville Fofonoff

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso osallistuu seminaariin ja pitää yhden seminaarin avauspuheenvuoroista. – Saamelaiskäräjälain uudistaminen on nyt erittäin ajankohtainen aihe ja odotan mielenkiinnolla järjestettävää asiantuntijaseminaaria. On tärkeää, että seminaari tarjoaa kansainvälisille ihmisoikeusasiantuntijoille areenan arvioida saamelaiskäräjälakitoimikunnan ehdotuksia ja keskustella niistä, sanoo Juuso.

Seminaariin osallistuvat myös Saamelaiskäräjien ehdotuksesta nimetyt saamelaiskäräjälakitoimikunnan jäsenet.

Asiantuntijaseminaari järjestetään hybridimuodossa. Puhujat ja muut osallistujat osallistuvat seminaariin joko paikan päällä Lapin yliopiston Castren-salissa tai etäyhteyksin. Seminaariin ilmoittautuminen on päättynyt 15.8. Ilmoittautuneille lähetetään ennakkomateriaalia ja ohjeet osallistumista varten.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan mietintö eli esitys lakimuutoksista julkistettiin 11.5.2021. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on korjata nykytilanne erityisesti YK:n ihmisoikeuskomitean edellyttämällä tavalla. Toimikunnan mietintö on ollut lausuntokierroksella kesän aikana.

Saamelaiskäräjälain muutos: https://www.samediggi.fi/saamelaiskarajalain-muutos/

Lue toimikunnan mietintö tästä

Hankesivu: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM002:00/2020

