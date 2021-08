Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni -oppimateriaali on ilmestynyt

Mitä nimet kertovat lähiympäristöstä?

Onko paikka käyttämätön, vaikka siinä ei näy käytön jälkiä?

Millaisia ääniä lähiympäristöstä löytyy?

Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni on opetusmateriaali, jonka tavoitteena on tuoda oppilaille näkyväksi saamelainen kulttuuriperintö ja erilaiset kulttuuriympäristöt. Oppimateriaali sisältää kuusi eri laajuista harjoitusta saamelaisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön ymmärtämiseen ja oppimiseen. Julkaisun tavoitteena on innostaa opettajia sekä kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta. Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää erilaisten opetusryhmien kanssa ja soveltaa helposti myös osaksi varhaiskasvatusta tai kielipesätoimintaa.

Materiaali on koottu yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatus seuran, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Arktista pedagogiikkaa II hankkeen ja Saamelaismuseo Siidan kanssa. Materiaalin ovat toimittaneet Marita Aikio, Unni Länsman, Eija Ojanlatva, Miina Seurujärvi, Jaakko Tuominen ja Anna Väänänen.

Materiaali on koltan- inarin- ja pohjoissaamen kielellä Kulttuurin vuosikello -sivuilla!

Sivuilta löytyy myös materiaalin suomenkielinen käsikirjoitus pdf-muodossa.