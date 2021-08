Uusi Gávpotfearán-mobiilipeli opettaa kaupunki- ja tunnesanastoa kolmella saamen kielellä

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on julkaissut uuden saamenkielisen Gávpotfearán-mobiilipelin. Peli on toteutettu pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielellä.

Gávpotfearán, suomeksi Kaupunkiseikkailu, on noin 6–8-vuotiaille suunnattu kielikylpymäinen mobiilipeli, jossa pelaaja pääsee seikkailun lomassa oppimaan kaupunki- ja tunnesanastoa erilaisissa kaupunkiympäristöissä. Pelaajan ei tarvitse osata lukea ja kirjoittaa saamea aloittaakseen pelaamista.

Mobiilipelillä on tarkoitus tukea uhanalaisten saamen kielten käyttöä ja oppimista lasten vapaa-ajalla. Pelin ovat suunnitelleen etähankkeen työntekijät yhdessä opettajien kanssa. Pohjoissaamen opettaja Satu Pieski on tyytyväinen lopputulokseen. – Pelin monet ympäristöt tempaavat mukaansa, ja pelaaja oppii arkikielen sanoja niille kehitetyissä ympäristöissä. Mitä enemmän pelaaja oppii sanoja, sitä pidemmälle peli vie, Pieski kertoo.

Projektipäällikkö Hanna Helander toivoo, että mahdollisimman moni lataa pelin lapselleen, koska nykyajan lapset oppivat helpoiten kieltä pelien kautta. – Tavoitteenamme on ollut, että pelaaja saa onnistumisen iloa, ja kieli tulee mukana kuin itsestään, Helander kertoo.

Gávpotfearán-mobiilipeli on ladattavissa sekä Google Play -kaupasta että AppStoresta. Pelin pohjoissaamenkielisenä äänenä on Juulienna Näkkäläjärvi, inarinsaamenkielisenä Satu Aikio ja koltansaamenkielisenä Sisko Hilkka Fofonoff. Pelin on toteuttanut oululainen LudoCraft Oy.

Android Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LudoCraft.Gavpotfearan

iOS : https://testflight.apple.com/join/VlOY5hPi

Lisätietoja:

Satu-Marjut Pieski, satu.pieski@edu.utsjoki.fi, 040 546 6514

Hanna Helander, hanna.helander@edu.utsjoki.fi, 040 701 2094

Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio@samediggi.fi, 040 584 3098