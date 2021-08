Ijahis idja -festivaali järjestetään tulevana viikonloppuna Inarissa

Ijahis idja -festivaali järjestetään Inarissa tulevana lauantaina 14.8.2021. Festivaali järjestetään tänä vuonna yksipäiväisenä.

Festivaalin aikana lavalle nousevat mm. Jon Henrik Fjällgren, Ulla Pirttijärvi & Ulda sekä Ailu x Amoc. Jo perinteeksi muodostunut suopunginheittokilpailu on ohjelmassa myös tänä vuonna. Lisäksi luvassa on nuortenkonsertti, pop-up -työpajoja ja festivaalien ajan jatkuvat saamenkäsityön markkinat.

Festivaali järjestetään koronaturvallisuussuositusten mukaisesti. Festivaalialue on laaja ja turvavälien pitäminen on mahdollista. Myös wc-kapasiteettia on lisätty tälle vuodelle. Festivaali pyytää ihmisiä saapumaan vain terveenä tapahtumaan ja noudattamaan koronaturvallisuusohjeita etäisyyksistä ja hygieniasta sekä suosimaan korttimaksua käteisen sijaan festivaalialueella.

Festivaali striimataan maailmanlaajuisesti eli tunnelmaan pääsee mukaan myös kotoa. Livestream löytyy osoitteesta www.sajos.fi/live.

Festivaalin ohjelma ja lisätiedot osoitteessa www.ijahisidja.fi.

Liput myynnissä osoitteessa www.lippu.fi.

Ijahis idjan järjestävät yhteistyössä Anára Sámisearvi ry, Saamelaiskäräjät, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Kahvila Čaiju, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Inarin kunta.

Lisätietoja:

Tuottaja

Oula Guttorm

oula.guttorm(at)samediggi.fi

+358 40 667 4545