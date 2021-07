Posken saamelaisyksikkö kartoittaa saamenkielisiä yksityisen ja kolmannen sektorin sote-alan työntekijöitä

Yksityisen tai kolmannen sektorin saamenkielinen sote-alan työntekijä, vastaa kyselyyn!

Posken saamelaisyksikkö kartoittaa yhdessä Saamelaiskäräjien, Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen, Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa saamenkielisiä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Kartoituksen tavoitteena on helpottaa ja parantaa saamenkielisten palveluiden saatavuutta yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. 23.6.2021 hyväksytyssä sote-uudistuksessa on turvattu hyvinvointialueiden oikeus hankkia palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta, jos se on tarpeen, että palvelut saadaan asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti hoidettua.

Kartoitus toteutetaan Webropol-kyselyllä, johon pääset vastaamaan suomeksi tästä (kysely avautuu uuteen ikkunaan).

Kyselyyn voi vastata myös millä tahansa suomessa puhutuista saamenkielistä (kysely avautuu uuteen ikkunaan):

pohjoissaameksi

inarinsaameksi

koltansaameksi

Lisätietoja

Ida Pirttijärvi

Posken saamelaisyksikön ma. suunnittelija

010 839 3127

ida.pirttijarvi(at)samediggi.fi