Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju ja Sunna Nousuniemi taidetapahtuman tuomareiksi – tapahtuman ohjelma julkaistu

Elokuvaohjaaja Katja Gauriloff, freelancer-toimittaja Sáárá Seipiharju ja elokuvantekijä Sunna Nousuniemi toimivat ensi tiistaina 18.5.2021 järjestettävän Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään etäyhteyksin kello 10 alkaen. Tapahtuman avaa Erke Eriksen musiikkiesityksellä. Tapahtumassa esiintyvä Ravggon esittää uutta musiikkiaan ja myös Talent Suomessa nähty räppäri Mihkku Laiti vieraile lähetyksessä! Voit tutustua ohjelmaan tarkemmin alempaa.

Ravggon-bändi on tehnyt uutta levyä yhdessä tuottaja Duomis Heandaratin kanssa. Levy on viimeistelyvaiheessa. Bändin kokoonpano on sama kuin ennen, mutta musiikki on muuttunut akustisemmasta folk-popista hieman rouheampaan ja jopa kokeilevaan suuntaan. Sävellykset ovat saaneet inspiraatiota utuisista muistoista, henkilökohtaisista pyristelyistä ja oivalluksista sekä pelosta, mitä tapahtuu luonnolle, kun mikään ei enää riitä. Tämän keikan Ravggon soittaa pienemmällä kokoonpanolla ja esittää myös uusia kappaleita, joita ei ole aiemmin esitetty.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa odotetaan yli 300:aa lasta ja -nuorta ympäri maan ja tapahtumassa nähdään 38 videota. Lisäksi taidetapahtumaan odotetaan seuraajia julkiseen Youtube-striimiin, minkä linkkiä jaetaan taidetapahtuman sosiaalisessa mediassa.

Tapahtuma juonnetaan kolmella saamen kielellä. Tapahtuman juontavat koltansaameksi Anna Lumikivi, inarinsaameksi Satu Aikio ja pohjoissaameksi Teija Kaartokallio.

Ohjelma tiistaina 18.5.

9.45 Linjat aukeavat 10.00 Verkkotapahtuman ohjelma alkaa Erke Eriksenin musiikkiesitys Saamelaisen lasten kulttuurikeskuksen Mánnun video porojen sarvista Ensimmäiset videot 11.55 Yhteinen taukojumppa 11.00 Ravggonin keikka 11.30 Lounastauko – Sohkaršohkan sketsejä ja kuvia edellisistä tapahtumista 12.30 Verkkotapahtuman ohjelma jatkuu Vieraana Mihkku Laiti 12.45 Loput videot 14.00 Tulosten julkistaminen ja tapahtuman päättäminen

Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia. Nähdään pian!

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

+358 40 620 1917 / +358 10 839 3132